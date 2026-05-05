Nước mắm truyền thống Đà Nẵng tìm chỗ đứng trên thị trường

Chị Ánh Hồng và Kim Xuyến có điểm chung là đều sinh ra, lớn lên tại vùng ven biển, nơi nghề chế biến nước mắm truyền thống và buôn bán hải sản khô là nguồn sinh kế chính của nhiều gia đình. Chính môi trường ấy đã nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về nghề gia truyền trong mỗi người.

Chị Trần Thị Ánh Hồng (bên phải) và chị Ngô Thị Kim Xuyến khởi nghiệp với nghề làm nước mắm truyền thống. Ảnh: T.H.

Dù vậy, trước khi khởi nghiệp, mỗi người lại có một hướng đi riêng. Chị Trần Thị Ánh Hồng từng làm công nhân may và buôn bán nhỏ tại nhà. Trong khi đó, chị Ngô Thị Kim Xuyến là kỹ sư sửa chữa thiết bị thời tiết tại sân bay Đà Nẵng với công việc ổn định, thu nhập khá.

Năm 2019, trong một lần gặp lại, cả hai nhận ra sự đồng điệu về xuất thân và trăn trở đối với nghề truyền thống của gia đình. Từ những câu chuyện đời thường, ý tưởng khởi nghiệp với nước mắm truyền thống dần được hình thành, với mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, giữ trọn hương vị nguyên bản.

Tuy nhiên, hành trình hiện thực hóa ý tưởng không hề dễ dàng. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến kế hoạch phải tạm gác. Đến đầu năm 2025, khi điều kiện thuận lợi hơn, hai chị quyết định bắt tay xây dựng cơ sở sản xuất nước mắm mang tên “Hai chị em” tại số 58 Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Sản phẩm nước mắm truyền thống mang tên “Hai chị em” đang được địa phương xây dựng thành sản phẩm OCOP. Ảnh: T.H.

Khởi đầu từ quy mô nhỏ, cơ sở tập trung vào chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu chính là cá cơm tươi được nhập từ chợ cá Tam Tiến, kết hợp với muối Sa Huỳnh. Sau khi vận chuyển về, cá được trộn muối theo tỷ lệ truyền thống, rồi ủ trong chum sành lớn từ một năm đến một năm rưỡi. Quá trình ủ tự nhiên giúp cá chín hoàn toàn, tạo nên nước mắm có màu sắc và hương vị đặc trưng.

Chị Trần Thị Ánh Hồng cho biết, toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ phương pháp truyền thống, không sử dụng chất bảo quản hay phụ gia. Chính sự giản đơn này tạo nên hương vị đậm đà, thơm ngon tự nhiên cho sản phẩm.

Hiện nay, các công đoạn từ ủ mắm đến lọc mắm đều được thực hiện trực tiếp tại cơ sở. Để tăng tính minh bạch, khách hàng có thể trực tiếp quan sát quy trình lấy nước mắm từ chum, lọc tự nhiên rồi thu vào dụng cụ chứa. Cách làm này góp phần tạo dựng niềm tin và khẳng định chất lượng sản phẩm.

Nước mắm sau đó được đóng chai dung tích 510ml, giá bán khoảng 70.000 đồng/chai. Nhờ chú trọng chất lượng, sản phẩm “Hai chị em” từng bước được thị trường đón nhận, không chỉ tiêu thụ tại Đà Nẵng mà còn phân phối đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và xuất sang Lào.

Nước mắm “Hai chị em” được làm từ nguyên liệu cá cơm tươi nhập từ chợ cá Tam Tiến, kết hợp với muối Sa Huỳnh có hương vị đặc trưng được khách hàng ưa chuộng.

Theo chị Ngô Thị Kim Xuyến, sản phẩm đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và kiểm định chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. Hiện cơ sở đang hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu nhằm bảo vệ thương hiệu trên thị trường.

Trong thời gian tới, hai chị hướng đến xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP, mở rộng kênh phân phối, đưa nước mắm vào hệ thống siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch.

Bên cạnh nỗ lực của cá nhân, cơ sở còn nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân phường An Khê. Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê đánh giá việc phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Đồng thời ghi nhận tinh thần khởi nghiệp, sự kiên trì và trách nhiệm với người tiêu dùng của hai chị.

Thời gian tới, Hội Nông dân phường An Khê sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cơ sở trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, góp phần đưa sản phẩm nước mắm truyền thống “Hai chị em” phát triển bền vững trên thị trường.