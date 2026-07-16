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Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, Quảng Ngãi “chốt” thời gian thông xe công trình cầu 79 tỷ

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Công Xuân
16/07/2026 10:03 GMT +7
Ngay sau khi vướng mắc GPMB ở 2 đầu dẫn cầu Sơn Mùa được tháo gỡ chủ đầu tư và nhà thầu, đã “chốt” thời gian hoàn thành và thông xe kĩ thuật của công trình.

Sáng 16/7, qua quan sát của PV Etime/Dân Việt tại hiện trường đường dẫn phía Đông công trình cầu Sơn Mùa, nằm trên địa bàn 2 xã Sơn Tây – Sơn Tây Thượng, nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị để thi công hạng mục cống.

Hiện trường phần việc đường dẫn phía Đông của công trình. Ảnh: CX

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, ngay sau khi mặt bằng bị vướng mặt tại 2 đầu cầu được tháo gỡ, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công bù lại phần khối lượng chậm, vì phải nằm chờ mặt bằng trước đó.

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Nếu thời tiết thuận lợi như hiện nay, khoảng 1,5 – 2 tháng nữa, sẽ cơ bản hoàn thành phần việc còn lại ở 2 đầu dẫn, để thông xe kĩ thuật.

Đại diện chủ đầu tư xác nhận với hạng mục cầu đã làm xong, thì phần việc còn lại tại đường dẫn 2 đầu (sau khi vướng mắc GPMB đã được tháo gỡ), thi công sẽ rất nhanh. Nếu không gặp lý do bất khả kháng (thời tiết bất lợi), thì trong 2 tháng sẽ hoàn thành và thông xe kĩ thuật công trình này.

Công trình cầu Sơn Mùa và đường hai đầu cầu, hiện do BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (tiếp nhận từ BQL dự án huyện Sơn Tây cũ), có tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án (đã được điều chỉnh) từ năm 2022 - 2026.

Hạng mục cống tại đường dẫn phía Đông. Ảnh: CX

Công trình có tổng chiều dài tuyến 437m, gồm hạng mục cầu cầu Sơn Mùa dài 179,3m; phần còn lại là đường dẫn 2 đầu, có điểm đầu giao với đường Đông Trường Sơn và điểm cuối, giao với nút giao thông hiện hữu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, do vướng GPMB ở 2 đầu đường dẫn, nên 1 thời gian khá dài trước đó dù hạng mục cầu đã làm xong, nhưng phải nằm chờ điều chỉnh.

Dự kiến trong khoảng thời gian 2 tháng đến, sẽ thông xe kĩ thuật công trình cầu Sơn Tây. Ảnh: CX

Đến thời điểm này, lũy kế giá trị khối lượng thi công hoàn thành của công trình đạt gần 44 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 70% giá trị hợp đồng.

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