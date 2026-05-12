'Ông chủ' BOT Trung Lương - Mỹ Thuận được duyệt nghiên cứu dự án cải thiện giao thông 10.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố ngày 12/5 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), ngày 11/5/2026 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn chấp thuận Liên danh nhà đầu tư lập đề xuất Dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư, với tổng vốn sơ bộ hơn 10.200 tỷ đồng.

Các thành viên Liên danh bao gồm: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Đối tác Công ty CII – Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC.

CII cho hay, Dự án Hàng Xanh được định hướng nhằm xử lý triệt để tình trạng ùn tắc tại khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu, một trong những điểm nghẽn giao thông trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao thông khu vực thường xuyên tắc nghẽn. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo định hướng nghiên cứu, Dự án sẽ tổ chức lại giao thông theo hướng phân tách luồng giao thông liên vùng và giao thông nội đô, qua đó giải quyết dứt điểm xung đột tại các nút giao hiện hữu, nâng cao năng lực thông hành và khả năng kết nối của khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu.

Dự án còn là mắt xích quan trọng kết nối trục giao thông chiến lược Tân Sơn Nhất – Thủ Thiêm, Tân Sơn Nhất – Long Thành và trục kết nối khu vực phía Bắc thành phố, thông qua Quốc lộ 13. Với vị trí trung tâm của khu vực Hàng Xanh – Bình Triệu, Dự án khi được triển khai tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho việc tái cấu trúc đô thị khu vực.

Khu vực Hàng Xanh hiện tập trung nhiều trục giao thông huyết mạch như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí. Đây đều là các tuyến có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc do hạ tầng quá tải và nhiều nút giao cắt phức tạp.

CII là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng tham gia nhiều dự án như mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Doanh nghiệp cũng được biết đến với vai trò nhà đầu tư tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CII ghi nhận mức 37.846 tỷ đồng. Cấu trúc doanh nghiệp bao gồm 10 công ty con trong các mảng cầu đường, đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, CII có 4 công ty đầu tư gián tiếp gồm: Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận.

Về kết quả kinh doanh, theo doanh nghiệp, doanh thu mảng giao thông trong quý I/2026 tăng 9%, chủ yếu đến từ phương tiện lưu lượng gia tăng trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận kết hợp với việc điều chỉnh giá vé. Tuy nhiên, lợi ích tài chính của một số dự án BOT do Công ty đang khai thác báo giảm, dẫn đến doanh thu tài chính giảm 80 tỷ đồng so với cùng kỳ.