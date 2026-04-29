Ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Fed tác động thế nào đến giá vàng?

Chân dung ông Kevin Warsh. Ảnh Tierney L. Cross/Bloomberg/Getty Images

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây bất ngờ hủy cuộc điều tra hình sự nhằm vào đương kim Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 24/4. Động thái này ngay lập tức gỡ bỏ rào cản lớn nhất đối với quá trình phê chuẩn ông Warsh tại Thượng viện Mỹ. Ngay trong ngày, thị trường dự đoán đã điều chỉnh mạnh kỳ vọng, nâng xác suất ông Warsh được bổ nhiệm từ 27% lên khoảng 85%. Khả năng cao Fed có một lãnh đạo "diều hâu" mới có ảnh hưởng thế nào đến giá vàng là câu hỏi đang được quan tâm.

Theo các chuyên gia, thị trường không chỉ phản ứng với lộ trình lãi suất, mà còn với yếu tố quan trọng hơn: mức độ độc lập của Fed.

Cuộc điều tra nhằm vào ông Powell, dù bề ngoài liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed, thực chất đã làm dấy lên lo ngại lớn hơn: Liệu chính quyền có thể gây áp lực để buộc Fed hạ lãi suất hay không.

Đây là rủi ro mang tính hệ thống, được các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư quốc gia và giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát sao. Khi tính độc lập của Fed bị đặt dấu hỏi, niềm tin vào đồng USD cũng bị ảnh hưởng - và đó chính là yếu tố hỗ trợ vàng.



Một Chủ tịch Fed “diều hâu” có khiến vàng giảm?

Theo lý thuyết, một Chủ tịch Fed cứng rắn trong kiểm soát lạm phát sẽ giúp củng cố đồng USD và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đặt ra nhiều giới hạn.

Trong phiên điều trần gần đây, ông Warsh thẳng thắn thừa nhận Fed đã mắc sai lầm khi để lạm phát giai đoạn 2021–2022 tăng tới 25-35%. Điều này đồng nghĩa với việc ưu tiên hàng đầu của ông, nếu nhậm chức, sẽ là khôi phục uy tín của Fed.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản trong bối cảnh nợ công Mỹ đã lên tới gần 39.000 tỷ USD. Hiện chi phí trả lãi nợ đã vượt 1.000 tỷ USD mỗi năm - cao hơn cả ngân sách quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, Fed đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu tăng lãi suất mạnh, thị trường trái phiếu có thể bị chao đảo còn nếu nới lỏng, lạm phát có nguy cơ quay trở lại.

Cả hai kịch bản đều có xu hướng hỗ trợ giá vàng.

Cuộc họp FOMC ngày 29/4: Tín hiệu quan trọng cho thị trường

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra ngày 29/4 - cũng là phiên họp cuối cùng của ông Powell trên cương vị Chủ tịch Fed.



Quyết định giữ nguyên lãi suất gần như chắc chắn. Điều thị trường chờ đợi là thông điệp: liệu Fed có mở ra khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2026 hay không.

Nếu ông Powell phát tín hiệu nới lỏng, lợi suất thực có thể giảm, qua đó tạo thêm động lực tăng cho vàng. Ngược lại, nếu Fed tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, giá vàng có thể bị chặn lại trong ngắn hạn.

Yếu tố địa chính trị và xu hướng dài hạn

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị cũng đang tác động đến thị trường. Những tín hiệu trái chiều trong đàm phán Mỹ-Iran, đặc biệt liên quan đến khu vực eo biển Hormuz, có thể ảnh hưởng tức thì tới giá vàng.

Tuy nhiên, các động lực dài hạn vẫn không thay đổi: nợ công cao, xu hướng giảm phụ thuộc vào USD và nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương.



Trong 12–24 tháng tới, câu hỏi không chỉ là liệu ông Warsh có theo đuổi chính sách “diều hâu” hay không, mà là liệu Fed có thể thực sự khôi phục niềm tin trong bối cảnh tài khóa hiện tại.

Ngay cả trong kịch bản tích cực nhất - lạm phát được kiểm soát, lợi suất tăng và USD mạnh lên - áp lực đối với vàng có thể chỉ mang tính ngắn hạn.

Ngược lại, nếu những hạn chế về nợ công và tài khóa tiếp tục chi phối chính sách, vàng vẫn sẽ giữ vai trò là kênh trú ẩn và đa dạng hóa danh mục.

Nói cách khác, việc ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Fed có thể tạo ra biến động ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi câu chuyện dài hạn của giá vàng.