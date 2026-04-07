Ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

Tham dự hội nghị có ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cùng các ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND thành phố về việc điều động, giới thiệu nhân sự ứng cử; đồng thời xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã thành phố về việc bầu chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2020–2025.

Ông Nguyễn Xuân Vũ nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025. Ảnh: T.H.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Vũ – nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ – giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020–2025.

Kết quả, 36/36 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Xuân Vũ chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.