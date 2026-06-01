Ông Phạm Duy Tích làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng

Ngày 1/6, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập mới và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt mới của phường mới được bổ nhiệm. Ảnh: PBT

Tại buổi lễ, UBND phường Bàn Thạch đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường. Đơn vị này giữ chức vụ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản diễn ra trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, UBND phường Bàn Thạch đã công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ nhằm hoàn thiện bộ máy nhân sự, theo đó ông Phạm Duy Tích - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công phường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch; ông Huỳnh Tấn Lịch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Bàn Thạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bàn Thạch.

Ông Phạm Duy Tích - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công phường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch. Ảnh: PBT

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Ân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Thạch đã chúc mừng đến tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm.

“Việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường là yêu cầu tất yếu mang tính chiến lược. Mô hình này giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương”, ông Nguyễn Duy Ân nhấn mạnh.

Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân đề nghị tập thể cán bộ Ban Quản lý dự án nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, quyết tâm không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn phường trong thời gian tới.