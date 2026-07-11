"Ông trùm" Anh trai Say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai: Ai đang dẫn đầu cuộc đua "hái tiền" trong ngành giải trí?

Bước ngoặt IPO của DatVietVAC và những thách thức mới của Yeah1

Năm 2026 cũng đang đánh dấu hai câu chuyện trái ngược của các doanh nghiệp đứng sau hai chương trình truyền hình thực tế đình đám nhất hiện nay.

Với DatVietVAC - đơn vị sản xuất “Anh trai Say Hi” vừa chính thức công bố hồ sơ IPO và dự kiến niêm yết trên HoSE.

Theo hồ sơ công bố, DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với mức giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa sau niêm yết khoảng 6.100 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những thương vụ IPO đáng chú ý nhất của ngành truyền thông - giải trí Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Động lực quan trọng phía sau thương vụ IPO đến từ hệ sinh thái nội dung mà DatVietVAC xây dựng nhiều năm qua, trong đó "Anh trai Say Hi" được xem là một trong những tài sản giá trị nhất. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng quy mô, đẩy mạnh thương mại hóa các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và gia tăng nguồn thu từ mảng nội dung giải trí trong những năm tới.

Trong khi đó, Yeah1 - đơn vị đứng sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" lại đang đối mặt với không ít áp lực từ dư luận. Những ngày gần đây, chương trình liên tục vướng tranh cãi liên quan đến kết quả bình chọn, cách thức tổ chức và tương tác với cộng đồng người hâm mộ. Nhà sản xuất đã phải lên tiếng giải thích, đồng thời đăng thư xin lỗi khán giả sau làn sóng phản ứng trên mạng xã hội.

Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục thông báo dời lịch phát sóng tập 3 của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", trong khi chương trình cũng gây chú ý với quyết định chấm dứt hợp tác cùng một đối tác truyền thông sau những tranh cãi liên quan đến nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Cuộc đua doanh thu và lợi nhuận: DatVietVAC áp đảo, Yeah1 tăng trưởng thần tốc

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, DatVietVAC duy trì quy mô doanh thu vượt trội so với Yeah1.

Năm 2023, doanh thu thuần của DatVietVAC đạt 3.392 tỷ đồng. Con số này tăng lên 3.751 tỷ đồng trong năm 2024 trước khi giảm nhẹ xuống 3.457 tỷ đồng năm 2025.

Trong khi đó, doanh thu của Yeah1 ở mức khiêm tốn hơn nhiều, đạt 411,7 tỷ đồng năm 2023, tăng lên 1.026,1 tỷ đồng năm 2024 và tiếp tục lên 1.639,1 tỷ đồng năm 2025.

Như vậy, dù tốc độ tăng trưởng của Yeah1 rất ấn tượng, quy mô doanh thu năm 2025 của doanh nghiệp này mới bằng khoảng 47% doanh thu của DatVietVAC.

Etime tổng hợp từ bctc. Ảnh: AI

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, DatVietVAC cũng đang tạo ra lượng lợi nhuận lớn hơn.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận 213 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi Yeah1 đạt 76,6 tỷ đồng. Chênh lệch lên tới gần 136,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng trưởng, Yeah1 lại là cái tên nổi bật hơn.

Sau giai đoạn khó khăn kéo dài nhiều năm, doanh thu của doanh nghiệp đã tăng gần 4 lần chỉ trong hai năm, từ 411,7 tỷ đồng năm 2023 lên 1.639,1 tỷ đồng năm 2025.

Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi lợi nhuận sau thuế đạt 125,7 tỷ đồng, gấp gần 4,7 lần mức 26,9 tỷ đồng của năm trước.

Đây cũng là thời điểm các chương trình giải trí quy mô lớn như "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo được hiệu ứng mạnh trên thị trường, giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, năm 2025 cho thấy những thách thức nhất định trong quá trình mở rộng hoạt động. Mặc dù doanh thu tiếp tục tăng gần 60%, lợi nhuận sau thuế lại giảm 39,1% xuống còn 76,6 tỷ đồng.

Trong khi Yeah1 chứng kiến lợi nhuận giảm trong năm 2025, DatVietVAC lại có một năm tăng trưởng mạnh về hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù doanh thu giảm 7,8% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế của DatVietVAC vẫn tăng gần 49,2%, từ 142,8 tỷ đồng lên 213 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ 228,4 tỷ đồng lên 308,7 tỷ đồng.

Nếu xét biên lợi nhuận ròng năm 2025, DatVietVAC đạt khoảng 6,2%, trong khi Yeah1 đạt khoảng 4,7%.

Trái ngược bức tranh quý I/2026 của hai "ông lớn" ngành giải trí

Bước sang năm 2026, hai doanh nghiệp đứng sau những chương trình giải trí đình đám nhất thị trường tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý I/2026, DATVietVAC ghi nhận 612,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn đạt 76,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 79,6 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng chỉ ở mức 2,8 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý đầu năm, DATVietVAC báo lãi sau thuế 7,2 tỷ đồng, cao gấp hơn 215 lần mức 33 triệu đồng đạt được trong quý I/2025. Dù quy mô lợi nhuận chưa lớn, kết quả này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được khả năng sinh lời trong bối cảnh thị trường quảng cáo và giải trí cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ở chiều ngược lại, Yeah1 ghi nhận 208,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp lại tăng 44,2%, lên 62,4 tỷ đồng.

Dẫu vậy, áp lực từ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý vẫn ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của YEG chỉ đạt 15,7 tỷ đồng, giảm 43,1% so với mức 27,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp giảm từ 24,2 tỷ đồng xuống 15,4 tỷ đồng, tương đương mức giảm 36,4%. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 36,8%, còn 14,7 tỷ đồng.

Nếu xét về quy mô hoạt động, DATVietVAC vẫn đang vượt trội khi doanh thu quý I/2026 cao gấp gần 3 lần Yeah1. Tuy nhiên, xét riêng lợi nhuận sau thuế, khoảng cách giữa hai doanh nghiệp không còn quá lớn khi YEG đạt 14,7 tỷ đồng, cao hơn mức 7,2 tỷ đồng của DATVietVAC.