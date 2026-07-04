Ông Trump nhận quà 'siêu khủng' từ ngành kim cương Bỉ: Nhẫn vàng nạm 396 viên kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc

Chiếc nhẫn được thiết kế dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và được chế tác bởi nhà thiết kế kim cương David Gotlib đến từ Antwerp. ẢNH: Hãng thông tấn AP

Trong đoạn video ghi hình sẵn phát tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ở Brussels, ông Trump đã gửi lời cảm ơn: "Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người bạn của tôi ở Antwerp vì chiếc nhẫn Freedom 250 tuyệt đẹp".

Chiếc nhẫn mang nhiều biểu tượng nước Mỹ

Chiếc nhẫn có kích thước tương đương mặt đồng hồ, được chế tác với hàng loạt biểu tượng gắn với nước Mỹ và ông Trump.

Hàng chục viên kim cương được sắp xếp thành hai chữ T cỡ lớn bên cạnh quốc kỳ Mỹ cùng các con số 1776 và 2026. Một cụm kim cương khác tạo thành các số 45 và 47 – tượng trưng cho việc ông Trump là Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ – theo hình biểu tượng của siêu anh hùng Superman.

Phía trên là hình đại bàng dang cánh nạm kim cương, mang chiếc khiên đính hồng ngọc và cành ô liu kết từ ngọc lục bảo. Bên dưới là dòng chữ "250 YEARS USA" cùng số 250 được khắc trên nền vàng 18K.

Tổng cộng, chiếc nhẫn sử dụng 321 viên kim cương, 56 viên sapphire, 13 viên ngọc lục bảo và 6 viên hồng ngọc.

Món quà từ trung tâm kim cương Antwerp

Món quà được trao bởi Isidore Morsel, Chủ tịch Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC), thay mặt cộng đồng kinh doanh kim cương lâu đời của thành phố cảng Antwerp – một trong những trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới.

Năm ngoái, ngành kim cương Bỉ từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chính sách thuế quan diện rộng của chính quyền Trump.

Khi trao chiếc nhẫn, ông Morsel nói: "Mong rằng chiếc nhẫn này sẽ là lời nhắc nhở lâu dài rằng những mối quan hệ đối tác thực sự, cũng giống như những viên kim cương tự nhiên đẹp nhất, được hình thành dưới áp lực, trường tồn với thời gian và chỉ tỏa sáng rực rỡ khi được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy".

Bên trong chiếc nhẫn còn được khắc dòng chữ: "Crafted in Antwerp for Donald John Trump" (Chế tác tại Antwerp dành riêng cho Donald John Trump).

Được tặng sau khi ngành kim cương Bỉ được miễn thuế

Món quà xuất hiện chỉ vài tháng sau khi ngành kim cương Bỉ giành được việc miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ.

Tháng 9/2025, AWDC thông báo đã đạt được mức thuế nhập khẩu 0% đối với lượng kim cương đánh bóng trị giá hơn 2 tỷ USD xuất khẩu hằng năm từ Antwerp sang thị trường Mỹ.

Người phát ngôn AWDC cho biết tổ chức này đã cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu trong quá trình đàm phán với chính quyền Trump về thỏa thuận thuế quan năm 2025, song khẳng định họ không trực tiếp vận động hành lang Nhà Trắng.

Giá trị không lớn nhưng gây chú ý

So với những món quà khác mà ông Trump từng nhận, giá trị chiếc nhẫn không quá lớn.

Theo hai chuyên gia trang sức độc lập được Associated Press phỏng vấn, chiếc nhẫn có giá khoảng 25.000–35.000 USD, trong đó một nửa là giá trị vật liệu, một nửa là chi phí chế tác.

Nhà tư vấn trang sức Alexander Levinson ước tính giá trị ở mức 25.928 USD, trong khi nhà kim hoàn Canada David Saad định giá từ 33.000–35.000 USD.

Chiếc nhẫn được thiết kế bởi David Gotlib, nghệ nhân kim hoàn cao cấp tại Antwerp, người nổi tiếng với các mẫu khuy măng sét có giá hơn 15.000 euro mỗi đôi.

Tiếp tục gây tranh luận về việc nhận quà

Một quan chức Nhà Trắng cho biết tính đến ngày 2/7, chiếc nhẫn vẫn chưa được trao trực tiếp cho Tổng thống Trump.

Theo quy định của Mỹ, tổng thống có quyền quyết định liệu một món quà được tặng cho cá nhân mình hay cho quốc gia. Tuy nhiên, quà tặng từ chính phủ nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp Mỹ, trừ khi được Quốc hội chấp thuận hoặc tổng thống tự bỏ tiền hoàn trả giá trị món quà nếu muốn sở hữu.

Bản kê khai tài sản năm 2025 của ông Trump, được công bố trong tuần này, cũng cho thấy ông đã nhận nhiều món quà giá trị, trong đó có một bức tượng trị giá 250.000 USD mô phỏng khoảnh khắc ông giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania năm 2024, cùng vé tham dự nhiều sự kiện thể thao do các tổ chức và cá nhân tặng.

Bốn chuyên gia về đạo đức công vụ được AP phỏng vấn nhận định việc ông Trump nhận các món quà cá nhân có giá trị đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với thông lệ nhiều thập kỷ tại Nhà Trắng, vốn thường tránh tiếp nhận những món quà có thể làm dấy lên nghi ngờ về xung đột lợi ích.

Sau lễ trao tặng tại Brussels, Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White cho biết sau khi chuyển chiếc nhẫn tới Tổng thống Trump, món quà sẽ được trưng bày tại Phòng Bầu dục (Oval Office).