Ông Trump tuyên bố phi công Mỹ "nhìn thấy những vật thể kỳ lạ, không thể tin nổi" trước khi giải mật UFO

Ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ công bố các tài liệu về UFO "rất, rất sớm".

Phát biểu từ Nhà Trắng, ông Trump xác nhận chính quyền đang chuẩn bị “giải mật” các thông tin liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO) được nhìn thấy trong hàng thập kỷ qua.

Ông chủ Nhà Trắng gây chú ý khi gợi ý vào tối thứ Tư rằng, việc công bố này sẽ thu hút sự chú ý lớn của công chúng. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ công bố nhiều nhất có thể trong thời gian rất gần”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ về những cuộc trao đổi với các phi công Mỹ và tiết lộ: “Họ nói rằng họ đã nhìn thấy những thứ mọi người không thể tin nổi! Và mọi người sẽ sớm được đọc về điều đó. Chúng tôi sẽ công bố rất nhiều thứ từ những gì đang có, và tôi nghĩ một phần trong đó sẽ RẤT thú vị đối với mọi người”.

Nhà Trắng chuẩn bị công bố tài liệu UFO

Thông tin này được đưa ra trong một buổi họp báo có sự tham gia của các phi hành gia thuộc chương trình Artemis II, diễn ra tại Phòng Bầu dục.

Các thành viên phi hành đoàn bao gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada).

Ông Trump đã ca ngợi đội ngũ này, nói rằng: “Chính những con người như vậy đã làm nên sự vĩ đại của đất nước chúng ta".

Sứ mệnh Artemis II đã rời Trái Đất vào ngày 1/4 và quay trở lại vào ngày 10/4, đưa phi hành đoàn bay vòng quanh Mặt Trăng rồi trở về.

Chuyến bay này đã vượt qua kỷ lục của Apollo 13 năm 1970, trở thành hành trình đưa con người đi xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Việc công bố các tài liệu UFO sắp tới được kỳ vọng sẽ làm nóng trở lại những tranh luận lâu nay về sự tồn tại của các hiện tượng bí ẩn ngoài Trái Đất, đặc biệt khi chính người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định đã có những báo cáo “khó tin” từ các phi công.