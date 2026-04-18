PAN Group của ông Nguyễn Duy Hưng: Rời mảng bánh kẹo, doanh thu dự kiến 18.000 tỷ năm 2026

Theo tài liệu gửi tới cổ đông trước thềm đại hội, Ban điều hành cho biết: Năm 2025, doanh thu hợp nhất của PAN đạt 17.586 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.165 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 673 tỷ đồng, tăng 10,5%; nếu loại trừ yếu tố lợi nhuận bất thường của năm 2024, lợi nhuận cốt lõi năm 2025 tăng trưởng 17%.

Ban điều hành đánh giá, đây là kết quả tích cực trong điều kiện thị trường nhiều thách thức, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào các mảng có lợi thế cạnh tranh và biên lợi nhuận tốt.

Tổng thể, năm 2025 cho thấy Tập đoàn PAN đã giữ vững nền tảng tài chính, cải thiện chất lượng lợi nhuận và củng cố vị thế trong các lĩnh vực cốt lõi.



Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2025 được dẫn dắt bởi tăng trưởng cao của mảng thủy sản và thực phẩm đóng gói, cụ thể là Aquatex Bentre với lợi nhuận trước thuế 177 tỷ, (tăng 56% so với cùng kỳ năm trước); Bibica với lợi nhuận trước thuế đạt 161 tỷ (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước). Đây là các công ty PAN có tỷ lệ sở hữu cao, góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2025.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng tại Vinaseed khi Tổng Giám đốc Tập đoàn chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Vinaseed từ tháng 2. Sự kiện này mở ra giai đoạn chuyển đổi toàn diện về quản trị, chiến lược và định vị phát triển của công ty. Đây là năm bản lề định hình nền tảng phát triển dài hạn, củng cố vị thế Vinaseed là doanh nghiệp giống cây trồng dẫn đầu Việt Nam và hướng tới năng lực cạnh tranh khu vực.

Ngoài ra, Tập đoàn thể hiện sự tiên phong trong Đề án "1 triệu ha" của Chính phủ: Hợp tác ba bên giữa Vinaseed, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam và Bình Điền II về xây dựng mô hình canh tác theo chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đã qua 03 vụ thí điểm, chứng minh được hiệu quả khi thực hiện được mục tiêu kép: giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho nông dân và giảm phát thải. Cũng trong năm, Vinarice trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về hiệu quả giảm phát thải trong dự án TRVC.

Dự kiến doanh thu 18.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2012 tỷ đồng năm 2026

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết, năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm môi trường kinh doanh có nhiều biến động, khi các rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí vận tải (logistics) có thể tiếp tục gây áp lực lên hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng.

Trong bối cảnh tỷ trọng doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn duy trì ở mức cao, các yếu tố nêu trên có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường, biên lợi nhuận và tiến độ giao hàng tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với nhóm hàng thiết yếu, nông sản - thực phẩm có thương hiệu và các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn vẫn được kỳ vọng duy trì tích cực; đồng thời, một số khó khăn phát sinh trong năm 2025 tại mảng nông nghiệp được dự kiến sẽ từng bước được tháo gỡ trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn được xây dựng theo định hướng tăng trưởng có chọn lọc, bảo đảm cân đối giữa mục tiêu mở rộng quy mô, hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2,4% so với năm 2025, mặc dù Tập đoàn dự kiến chỉ còn hợp nhất doanh thu và lợi nhuận của Bibica trong Quý 1/2026.

Phần doanh thu và lợi nhuận hợp nhất từ Bibica giảm so với mức ghi nhận cả năm 2025 được kỳ vọng bù đắp bởi tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, đặc biệt ở nhóm các công ty nông nghiệp và thủy sản.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.780 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất nêu trên đã bao gồm phần lãi dự kiến ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng Bibica trong Quý 1/2026, cũng như phần lợi ích ước tính từ việc sử dụng dòng tiền tại Công ty mẹ sau giao dịch kể từ Quý 2/2026. Nếu loại trừ phần lợi nhuận dự kiến ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng Bibica và các ảnh hưởng có liên quan, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2026 dự kiến vẫn đạt tăng trưởng xấp xỉ 18% ; qua đó phản ánh tăng trưởng thực chất từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn tiếp tục được duy trì trong năm 2026.

Xét theo từng công ty, Vinaseed được kỳ vọng là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn trong năm 2026, với doanh thu dự kiến tăng khoảng 24% và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 14% so với năm 2025, trên cơ sở thị trường giống cây trồng và lương thực dần ổn định hơn, đồng thời hiệu quả điều hành và khai thác hệ thống phân phối tiếp tục được cải thiện.

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) cũng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng tích cực, với doanh thu dự kiến tăng khoảng 10% và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 7%, nhờ nhu cầu vật tư nông nghiệp từng bước phục hồi và nền hoạt động được củng cố tốt hơn.

Đối với nhóm thủy sản, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến đạt mức tăng trưởng khoảng 10% về lợi nhuận trong kịch bản cơ sở, trên kỳ vọng về sự thuận lợi hơn trong chính sách thuế từ thị trường Mỹ và hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) xây dựng kế hoạch theo hướng thận trọng hơn, với doanh thu dự kiến tăng khoảng 9% và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 5%, phản ánh bối cảnh nhiều thách thức hơn trong 2026 với sản phẩm cá tra và nền kết quả kinh doanh ở mức cao kỷ lục trong năm 2025.

Sau giao dịch Bibica, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn sẽ thay đổi theo hướng giảm đáng kể tỷ trọng đóng góp từ thực phẩm đóng gói ở cấp hợp nhất, do PAN dự kiến chỉ còn hợp nhất kết quả của Bibica đến hết Quý 1/2026. Trên phần hoạt động còn tiếp tục duy trì sau giao dịch, Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 14% và lợi nhuận trước thuế khoảng 11% , trong khi Công ty Cổ phần Nước mắm 584 Nha Trang dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 25% và lợi nhuận trước thuế khoảng 14%.

Như vậy, phần suy giảm doanh thu và lợi nhuận hợp nhất do không còn ghi nhận đủ năm kết quả của Bibica được kỳ vọng sẽ được bù đắp một phần đáng kể bởi tăng trưởng tại các công ty thành viên còn lại, đặc biệt là Vinaseed, VFG, FMC, LAF và 584 Nha Trang.

Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Một trong những nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu gửi tới cổ đông, đó là tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Theo tờ trình, Tập đoàn PAN chính thức rút khỏi các lĩnh vực sản xuất thực phẩm ngọt truyền thống. Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất loại bỏ hai ngành nghề chính gồm: Sản xuất các loại bánh từ bột và Sản xuất ca cao, sô cô la và bánh kẹo.

Cơ sở của việc cắt giảm này được Ban lãnh đạo tập đoàn xác nhận là để phù hợp với chiến lược tái cơ cấu sau khi hoàn tất thương vụ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bibica. Việc dừng hợp nhất kết quả kinh doanh của Bibica từ Quý 2/2026 cũng là nguyên nhân khiến cơ cấu doanh thu thực phẩm đóng gói của tập đoàn có sự thay đổi lớn trong năm nay.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn PAN bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810). Theo đó, tập đoàn tập trung vào việc kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đáng chú ý, việc bổ sung này nhằm mục đích tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các lô đất được chuyển nhượng từ chính Công ty Cổ phần Bibica theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua trước đó. Tuy nhiên, tập đoàn cũng giới hạn phạm vi kinh doanh để loại trừ các lĩnh vực chưa mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài như hạ tầng nghĩa trang.



Cũng theo tài liệu gửi tới cổ đông, Tập đoàn PAN dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức tiền mặt cho năm 2026, với tỷ lên 30%.