Petrolimex Nghệ An 70 năm: Xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh doanh bền vững

Bản lĩnh vượt biến động, hiện đại hóa để phát triển bền vững

Kỷ niệm 70 năm thành lập (29/12/1956 - 29/12/2026) là dịp để Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An nhìn lại chặng đường nhiều dấu ấn, trong đó mỗi bước phát triển đều gắn với yêu cầu của từng thời kỳ và sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Từ tiền thân là Công ty Xăng dầu mỡ kiêm Tổng kho Vinh, thành lập ngày 29/12/1956, Petrolimex Nghệ An từng bước mở rộng quy mô, đổi mới phương thức quản trị và xây dựng hệ thống phân phối ngày càng hiện đại.

Đến nay, Công ty có 88 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 2 kho xăng dầu, Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp cùng hệ thống thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ; sản lượng cung ứng chiếm khoảng 45% thị phần trên địa bàn Nghệ An.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An. Ảnh: VT

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Petrolimex Nghệ An còn thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, tồn chứa và cung ứng xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và một phần cho nước bạn Lào.

70 năm phát triển của Petrolimex Nghệ An cũng là hành trình thích ứng trước những biến động không ngừng của thị trường năng lượng. Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh chịu tác động đồng thời từ đại dịch Covid-19, biến động giá dầu thế giới, xung đột địa chính trị và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, Công ty chủ động bảo đảm nguồn hàng, tổ chức thị trường linh hoạt, duy trì hoạt động ổn định và thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Nhiều năm, các chỉ tiêu kế hoạch được giao đều hoàn thành và vượt mức.

Những con số trong giai đoạn 2016-2025 cho thấy rõ quy mô và hiệu quả phát triển. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 3,718 triệu m³, tăng 36% so với giai đoạn 2006-2015; tổng doanh thu đạt 54.464 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận sau thuế đạt 555 tỷ đồng, tăng 67%.

Petrolimex Nghệ An tổ chức khai trương và Ngày hội bán hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. Ảnh: VT

Đáng chú ý, tổng số nộp ngân sách Nhà nước đạt 7.339 tỷ đồng, tăng 311% so với giai đoạn trước. Nhiều năm liên tục, Petrolimex Nghệ An nằm trong nhóm doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn của tỉnh.

Hiệu quả kinh doanh được phản ánh không chỉ qua doanh thu, lợi nhuận hay nghĩa vụ ngân sách mà còn ở đời sống người lao động. Thu nhập bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 262% so với giai đoạn 2006-2015.

Để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, Petrolimex Nghệ An dành nguồn lực lớn đầu tư cơ sở vật chất. Giai đoạn 2016-2025, Công ty đầu tư hơn 619 tỷ đồng xây dựng cơ bản, xây dựng mới 22 cửa hàng xăng dầu, đồng thời cải tạo, nâng cấp nhiều cửa hàng hiện hữu theo tiêu chuẩn nhận diện Petrolimex.

Các hạng mục tự động hóa xuất nhập hàng, thiết bị công nghệ, công trình xử lý môi trường cũng được quan tâm đầu tư, hướng tới hệ thống kinh doanh quy mô, hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản trị và kinh doanh. Bên cạnh SAP-ERP và các phần mềm quản trị chuyên ngành, Công ty triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, QR-Code, ví điện tử, thẻ không tiếp xúc và chương trình khách hàng thân thiết PLXID. Từ phương thức bán hàng truyền thống, hoạt động kinh doanh từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho khách hàng.

Kho Xăng dầu Nghi Hương được đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, trực tiếp tiếp nhận xăng dầu từ tàu biển tại Cửa Lò. Ảnh: TL

Cùng với công nghệ, an toàn luôn được đặt ở vị trí trọng yếu. Bình quân mỗi năm, Công ty dành hơn 250 triệu đồng đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hơn 2 tỷ đồng cho công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân.

Giai đoạn 2016-2025, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì an toàn, không để xảy ra sự cố mất an toàn nghiêm trọng.

Xây dựng Đảng làm nền tảng, lấy con người và cộng đồng làm động lực

Trong hành trình 70 năm, Petrolimex Nghệ An xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đến năm 2026, Đảng bộ Công ty có 15 chi bộ trực thuộc với 295 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Petrolimex Nghệ An dự lễ khai trương và Ngày hội bán hàng của Công ty. Ảnh: TL

Đảng bộ Công ty nhiều năm liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; riêng giai đoạn 2021-2024 được xác định là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.

Công tác phát triển Đảng đạt kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ kết nạp 63 đảng viên mới, vượt xa chỉ tiêu Đại hội khóa XXVIII đề ra từ 25-30 đảng viên. Từ năm 2020 đến 2026, có 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ cũng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, có 1 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 17 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 7 đồng chí học thạc sĩ; hơn 60 cán bộ tại các phòng, ban và đơn vị trực thuộc được thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 58 lượt kiểm tra tại 15 chi bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, kịp thời khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Các thế hệ cán bộ, công nhân viên Petrolimex Nghệ An gặp gỡ, giao lưu và cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Công ty. Ảnh: TL

Đặc biệt, xây dựng Đảng ngày càng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phong trào “Dân vận khéo”. Giai đoạn 2022-2025, có 4 chi bộ đăng ký 6 mô hình “Dân vận khéo”.

Năm 2024, Đảng bộ Công ty được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song hành với công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể trở thành cầu nối quan trọng giữa người lao động và doanh nghiệp. Công đoàn Công ty hiện có 12 công đoàn bộ phận, duy trì nhiều phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Đoàn Thanh niên với 12 chi đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty hằng năm đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Các thế hệ đi trước đã dành tâm huyết, trí tuệ và công sức vun đắp nền tảng phát triển Petrolimex Nghệ An suốt 70 năm qua. Ảnh: TL

Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh mà còn bằng trách nhiệm với xã hội. Nhận thức rõ điều đó, Petrolimex Nghệ An dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và đồng hành cùng cộng đồng.

Giai đoạn 2016-2025, Công ty dành trên 15,5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội. Riêng giai đoạn 2020-2025, tổng kinh phí tham gia các chương trình an sinh xã hội trên 8,8 tỷ đồng; vận động cán bộ, người lao động đóng góp 420 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà cho người nghèo.

Công ty nhận đỡ đầu 12 trẻ em trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng; ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng 250 căn nhà trị giá 12,5 tỷ đồng cho người nghèo; phối hợp Công an Nghệ An và Sở Công Thương Nghệ An tặng thêm 6 căn nhà trị giá 300 triệu đồng.

Petrolimex Nghệ An tổ chức gặp mặt tri ân cán bộ, công nhân viên hưu trí với chủ đề “70 năm – Kết nối thế hệ, vững bước tương lai”. Ảnh: VT

Những việc làm cụ thể ấy tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời cho thấy trách nhiệm xã hội đã trở thành một phần trong văn hóa phát triển của Petrolimex Nghệ An.

Những đóng góp trên nhiều lĩnh vực đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995; Anh hùng Lao động giai đoạn 1995-2004; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2011, Huân chương Độc lập hạng Ba giai đoạn 1996-2000; Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2011-2015, Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 1990-1994, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2013 cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Bảy thập kỷ đã tạo dựng một Petrolimex Nghệ An có nền tảng vững chắc về thị trường, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Từ nhiệm vụ bảo đảm từng dòng nhiên liệu trong những năm đầu thành lập.

Ông Nguyễn Sỹ Văn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An. Ảnh: VT

Công ty hôm nay đã trở thành doanh nghiệp có hệ thống phân phối rộng khắp, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Sỹ Văn - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết: “Những kết quả đạt được trong 70 năm qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây cũng là nền tảng để Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa hoạt động kinh doanh và thích ứng với những thay đổi của thị trường năng lượng”.

70 năm, một hành trình được bồi đắp bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm của nhiều thế hệ. Trên nền tảng ấy, Petrolimex Nghệ An tiếp tục hướng tới mục tiêu kinh doanh hiệu quả, an toàn, văn minh và phát triển bền vững; qua đó đóng góp ngày càng thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.



