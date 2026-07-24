Petrolimex Nghệ An lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực

Với tinh thần sẻ chia, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Petrolimex Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa dành cho các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng. Ảnh: XDNA

Những phần quà ý nghĩa cùng lời thăm hỏi chân thành đã góp phần động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đây là hoạt động thường niên được Petrolimex Nghệ An duy trì trong nhiều năm qua, trở thành nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp và là một trong những hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: XDNA

Thông qua những việc làm thiết thực, đơn vị không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong mỗi cán bộ, người lao động.

Việc thực hiện hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” cũng thể hiện cam kết của Petrolimex Nghệ An trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người có công, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Ảnh: XDNA

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của hệ thống Petrolimex, Công ty TNHHMTV Petrolimex Nghệ An xác định công tác an sinh xã hội và tri ân người có công luôn là nhiệm vụ được quan tâm, duy trì thường xuyên.

Hoạt động thường niên của Petrolimex Nghệ An góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ảnh: XDNA

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các chương trình hướng về cộng đồng, biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể, thiết thực.

Bằng những việc làm giàu ý nghĩa, Petrolimex Nghệ An tiếp tục khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp không chỉ phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn luôn đồng hành cùng cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình và giàu trách nhiệm.