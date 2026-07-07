Petrolimex phối hợp Kiểm toán Nhà nước trao tặng 40 căn Nhà tình nghĩa tại các tỉnh miền Trung

Trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trao tặng 40 căn nhà tình nghĩa tới các gia đình chính sách, người có công tại bốn địa phương miền Trung, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương trong công tác an sinh xã hội.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là chương trình trao tặng Nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 40 căn Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công tại các tỉnh miền Trung.

Petrolimex và Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng tổng cộng 40 căn nhà tình nghĩa cho bốn địa phương gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế, mỗi địa phương được hỗ trợ 10 căn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ gia đình chính sách cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi căn Nhà tình nghĩa còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Đây là hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khẳng định trách nhiệm xã hội bền vững của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đối với Petrolimex, an sinh xã hội luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững.



Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn thường xuyên triển khai nhiều chương trình hướng về cộng đồng với quy mô rộng khắp.

Các hoạt động hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, xây dựng trường học, công trình dân sinh đã trở thành những hoạt động thường niên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các địa phương còn nhiều khó khăn.



Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phát biểu tại hội nghị.

Thông qua chương trình trao tặng 40 căn nhà tình nghĩa lần này, Petrolimex tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Chương trình cũng góp phần vun đắp truyền thống nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.

Hoạt động phối hợp giữa Petrolimex và Kiểm toán Nhà nước không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình chính sách, người có công mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống nhân dân.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của Petrolimex, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và các địa phương miền Trung.