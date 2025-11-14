Phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ở Huế: Dự kiến cấp xã được hưởng 100% nhiều khoản thu

TP. Huế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn.



Người dân thực hiện giao dịch hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kim Long, TP. Huế.

Theo dự thảo, ngân sách TP. Huế sẽ được hưởng 100% nhiều nguồn thu quan trọng như thuế tài nguyên (trừ phần thu từ dầu khí), thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền cho thuê mặt nước và khu vực biển, tiền bán và cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, các khoản thu từ hoạt động xổ số, thu hồi vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế, cùng nhiều khoản phí, lệ phí và tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Thành phố cũng được hưởng toàn bộ số thu từ quỹ dự trữ tài chính và các khoản thu từ xử lý tài sản công do các cơ quan thuộc thành phố quản lý.

Ngân sách cấp xã trên địa bàn được trao quyền tự chủ khi được hưởng 100% các khoản thu như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí môn bài từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, thu hoạt động sự nghiệp và các khoản thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản.

Bên cạnh các khoản thu độc lập, dự thảo cũng quy định rõ cơ chế phân chia các khoản thu giữa trung ương, thành phố và cấp xã.

Đáng chú ý, các khoản như thu từ quỹ đất dự án, thu chuyển mục đích sử dụng đất do cấp xã quản lý hay thu tiền thuê đất hằng năm sẽ được phân chia theo tỷ lệ: Trung ương hưởng 15%, thành phố 42,5% và cấp xã 42,5%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra việc vận hành chính quyền hai cấp tại phường Thuận Hoá.

Riêng tiền sử dụng đất đấu giá do UBND thành phố giao cấp xã tổ chức, tỷ lệ phân chia được xác định gồm 15% cho ngân sách trung ương, 60% cho thành phố và 25% cho cấp xã.

Về nhiệm vụ chi, ngân sách thành phố sẽ tập trung cho các khoản chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của các sở, ngành, chi quốc phòng – an ninh phần được phân cấp, chi trả nợ lãi các khoản vay, cũng như bổ sung cho quỹ dự trữ tài chính và hỗ trợ ngân sách cấp xã. Các lĩnh vực sử dụng ngân sách thành phố khá rộng, bao gồm giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, thể thao, môi trường và các hoạt động kinh tế.

Đối với cấp xã, ngân sách được phân cấp để chi cho đầu tư phát triển theo các lĩnh vực luật định, chi thường xuyên cho giáo dục, y tế cơ sở, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và hoạt động của các cơ quan chính trị – xã hội tại địa phương.

Dự thảo nghị quyết sau khi được thông qua sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, giúp các cấp chính quyền trong thành phố chủ động hơn về tài chính, nâng cao hiệu quả chi tiêu công và góp phần cải thiện chất lượng quản lý nhà nước trên địa bàn.