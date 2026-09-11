Phân công người phụ trách tạm thời một số lĩnh vực của Phó Chủ tịch Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng

Sáng 11/9, theo thông tin PV Etime/Dân Việt, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, đã có thông báo (số 949/TB-UBND, ngày 10/9/2026) phân công người phụ trách tạm thời và xử lý một số lĩnh vực, địa bàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đảm nhận, trong thời gian đi vắng (tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1).

BQL dự án các công trình Giao thông tỉnh, 1 trong những đơn vị được giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, trực tiếp chỉ đạo xử lý những công việc đột xuất cần phải xử lý ngay, hoặc phải trực tiếp làm việc. Ảnh: CX

Cụ thể, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, trực tiếp chỉ đạo xử lý những công việc đột xuất cần phải xử lý ngay, hoặc phải trực tiếp làm việc với các Sở Xây dựng, Tư pháp và các đơn vị BQL dự án các công trình Giao thông tỉnh, BQL dự án đầu tư công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trực tiếp chỉ đạo xử lý những công việc đột xuất cần phải xử lý ngay, hoặc phải trực tiếp làm việc tại địa bàn các xã, phường, đặc khu, gồm Sơn Tây Hạ, Mộ Đức, Kon Braih, Ba Động, Đăk Pxi, Đăk Mar, Ba Dinh, Ba Gia, Sơn Tây Thượng, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Lân Phong, Ba Tô, Ia Tơi, Ia Đal, Sơn Tịnh, Đông Trà Bồng, Tây Trà và đặc khu Lý Sơn.

Trong quá trình thực hiện, đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, hoặc vượt thẩm quyền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp xử lý kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển và Trần Phước Hiền. Ảnh: CG

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian vắng mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tiếp tục theo dõi, xử lý các công việc thường xuyên thuộc nhiệm vụ được giao trên hệ thống điện tử, bảo đảm tiến độ và yêu cầu giải quyết công việc theo thẩm quyền.

Thông báo này được thực hiện từ ngày 13/9/2026 - 23/10/2026; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, có liên quan căn cứ nội dung phân công nêu trên chủ động phối hợp, bảo đảm việc xử lý công việc thông suốt, kịp thời.

Kon Braih, 1 trong những địa bàn mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước hiền được giao tạm phụ trách. Ảnh: CX

Theo lãnh đạo chính quyền Quảng Ngãi, việc phân công phụ trách tạm thời và xử lý nêu trên, nhằm đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được liên tục, kịp thời, không làm gián đoạn đối với phần việc thuộc lĩnh vực, địa bàn, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng được giao phụ trách, trong thời gian vắng mặt.