Phân công Phó Chủ tịch Quảng Ngãi phụ trách thay thế tạm thời lĩnh vực khoáng sản

Sáng 20/7, theo thông tin PV Dân Việt, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, đã thông báo phân công thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.

Phó Chủ tịch UBNd tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm. Ảnh: UBND tỉnh

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm được giao tạm phụ trách lĩnh vực khoáng sản của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (hiện đang đi công tác ở ngoài tỉnh), đến hết ngày 31/7/2026

Theo Văn phòng UBND tỉnh, việc phân công phụ trách tạm thời nhiệm vụ nêu trên để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình chỉ đạo, điều hành và đảm bảo xuyên suốt theo ngành, lĩnh vực của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân công theo quyết định trước đó (Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 04/4/2026).

Được biết, theo Quyết định số 1086/QĐ – UBND, ngày 4/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, được Chủ tịch UBND tỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực NN&PTNT; kinh tế biển; kinh tế tập thể; tài nguyên, môi trường, khoáng sản…

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi thị sát hiện trường, gỡ vướng 3 dự án khu đô thị, khu dân cư

Liên quan đến lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Quảng Ngãi, mới đây tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 (kết thúc vào ngày 18/7/2026), đại biểu tham dự đã chất vấn vì sao có thời điểm nguồn cung bị thiếu hụt, chưa đáp ứng yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều dự án.

Trả lời chất vấn trên tại nghị trường kỳ họp, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phúc Nhan nêu 5 nguyên nhân dẫn đến thiếu nguồn vật liệu.

Trong đó nguyên nhân đáng chú ý là do nhiều dự án (giao thông, khu TĐC, hạ tầng đô thị, công trình trọng điểm…) triển khai đồng thời, làm nhu cầu cát, đất san lấp tăng nhanh, tập trung theo từng khu vực và thời điểm trong khi đó, công suất và vị trí mỏ, cự ly vận chuyển chưa đồng đều (có khu vực thừa nhưng xa công trình…).

Công tác khảo sát, dự báo và đăng ký nhu cầu vật liệu của một số chủ đầu tư, BQL dự án, địa phương có thời điểm chưa sát thực tế; chưa xác định đầy đủ khối lượng, thời điểm sử dụng, nguồn cung, cự ly vận chuyển và phương án dự phòng ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Quảng Ngãi hiện có 105 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực, gồm 43 mỏ đá; 42 mỏ cát và 20 mỏ đất san lấp. Ảnh: CX

Quá trình đưa mỏ vào khai thác phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan (đấu giá, thăm dò, phê duyệt trữ lượng, đầu tư, đất đai, môi trường và cấp phép); một số hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; một số doanh nghiệp chậm hoàn thiện do năng lực tài chính, nhân lực, hoặc chưa giải quyết xong mặt bằng….

Được biết toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 105 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực, gồm 43 mỏ đá/tổng trữ lượng khoảng 54,04 triệu m³; 42 mỏ cát/tổng trữ lượng khoảng 4,72 triệu m³ và 20 mỏ đất san lấp/tổng trữ lượng khoảng 16,02 triệu m³.