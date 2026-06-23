Tại Hội thảo "Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú - Dòng tiền" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 23/6, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động lưu trú, hiệu quả vận hành và khai thác tài sản sẽ là yếu tố quyết định giá trị cũng như sức cạnh tranh của các dự án trong chu kỳ phát triển mới.

Thị trường bất động sản du lịch có nhiều tín hiệu tích cực

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh, thị trường bất động sản du lịch đang có những nền tảng quan trọng với những tín hiệu tích cực.

Theo các số liệu mới được công bố, trong tháng 5/2026, cả nước ghi nhận 63 dự án biệt thự nghỉ dưỡng với 2.526 căn được mở bán, tăng 3% so với trước đó. Phân khúc condotel cũng có 49 dự án với 5.083 sản phẩm được đưa ra thị trường. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo ông Hoành, những con số này cho thấy hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa rơi vào trạng thái đứt gãy như nhiều lo ngại.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh đó, ở góc độ dài hạn, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, dòng vốn FDI duy trì tích cực và ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Đây vẫn là những nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bất động sản du lịch trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực đó, ông Hoành cũng cho biết, thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Theo đó, chi phí vốn vẫn ở mức cao; tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ; áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2027 vẫn hiện hữu. Cùng với đó là những vướng mắc pháp lý kéo dài tại nhiều dự án.

"Chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của bất động sản du lịch sẽ không còn được dẫn dắt bởi tăng trưởng nóng hay đòn bẩy tài chính quá mức. Thay vào đó, động lực của thị trường sẽ đến từ nhu cầu du lịch thực chất, từ năng lực triển khai dự án, hiệu quả khai thác tài sản, chất lượng vận hành và mức độ minh bạch của thị trường", ông Hoành nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mới, theo các chuyên gia, doanh nghiệp phải tái cấu trúc để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường. Trong khi, nhà đầu tư cần thay đổi cách tiếp cận, còn thị trường phải vận hành trên nền tảng kỷ luật và bền vững hơn.

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Trần Diễm My, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Five Star Group cho rằng thị trường bất động sản du lịch Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phục hồi mới nhưng cuộc chơi đã thay đổi hoàn toàn.

"Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng đang từng bước trở lại. Nhiều chủ đầu tư lớn đã tái khởi động các dự án trọng điểm tại các địa phương ven biển, các đô thị du lịch giàu tiềm năng khai thác dài hạn. Tuy nhiên, sự phục hồi hiện nay không còn dựa trên kỳ vọng tăng giá như trước mà được định giá bằng khả năng tạo dòng khách, dòng tiền và niềm tin bền vững", bà My nói.

Bất động sản du lịch hưởng lợi từ sự hoàn thiện của hệ thống quy hoạch

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Trần Kim Chung, Học viện Tài chính cho biết, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn ở hầu hết các phân khúc.

Trong đó, điểm sáng nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2026 đến từ bất động sản du lịch. Sự hoàn thiện của hệ thống quy hoạch phát triển du lịch quốc gia đã tạo nền tảng quan trọng cho thị trường.

Các định hướng phát triển được cụ thể hóa thông qua chiến lược phát triển kinh tế biển, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030 và các kế hoạch triển khai quy hoạch du lịch quốc gia.

Theo quy hoạch, Việt Nam hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch quốc gia gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đồng thời phát triển các khu vực động lực du lịch trải dài từ Bắc tới Nam. Bên cạnh đó là mạng lưới các trung tâm du lịch quốc gia như" Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ và Phú Quốc.

Toàn cảnh hội thảo "Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú - Dòng tiền".

“Sự thay đổi về quy hoạch đang tạo ra một diện mạo mới cho thị trường bất động sản du lịch. Cùng với đó, sự đa dạng hóa mạnh mẽ về sản phẩm từ căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự biển, nhà phố thương mại,...”, ông Chung nhận xét.

Để thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng phát triển bền vững, ông Chung cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định liên quan đến đất đai, nhà ở, du lịch và quy hoạch phát triển.

Bên cạnh đó, cần phát triển mạnh các công cụ tài chính cho thị trường bất động sản như nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Ngoài ra, việc đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và thu hút hiệu quả các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước sẽ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường phát triển.

Đồng thời, cần gắn phát triển bất động sản với quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, kinh tế biển và chuyển đổi xanh. Đây sẽ là nền tảng để hình thành các đô thị du lịch hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.