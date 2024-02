Phân lân Ninh Bình (NFC): Lãi vượt 71% kế hoạch, thu nhập dàn lãnh đạo tăng đáng kể

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) có vốn điều lệ hơn 157 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 51%. Năm 2023, Công ty báo lãi trước thuế đạt 34 tỷ đồng, vượt 71% kế hoạch đề ra.

Trong quý IV/2023, CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 208 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm nhẹ 2%, còn 23 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 7% xuống 9,2 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng tới 51% lên 7,5 tỷ đồng. Lợi nhuận khác gấp 2 lần cùng kỳ lên 1,3 tỷ đồng. NFC kết thúc quý IV/2023 với lãi sau thuế 5,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022/

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu của NFC đạt 727 tỷ đồng, tăng 4%; lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 34 tỷ đồng và 28 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp vượt 71% kế hoạch lãi trước thuế đã đặt ra.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Phân lân Ninh Bình đạt 290 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với đầu năm, hầu hết là tài sản ngắn hạn. Tiền mặt nắm giữ gần như đi ngang, đạt 10,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn 106 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (giảm 6%) và 166 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 11%).

Phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn ghi nhận 85 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm và không có nợ dài hạn. Vay nợ ngắn hạn cũng giảm hơn nửa, còn 32 tỷ đồng, là các khoản vay bổ sung vốn lưu động từ một số ngân hàng TMCP.

Trong năm 2023, phụ cấp của dàn lãnh đạo NFC đều tăng đáng kể so với năm trước đó. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Ninh có thu nhập cả năm đạt 523,4 triệu đồng (tăng 18,5%), ông Dương Như Đức - Giám đốc, thành viên HĐQT có thu nhập đạt 537,6 triệu đồng, tăng hơn 17%, Phó Giám đốc, thành viên HĐQT Phạm Hồng Sơn đạt gần 500 triệu đồng, tăng 21% so với năm trước đó, ông Hà Huy San - Trưởng phòng Kế toán, thành viên HĐQT đạt gần 330 triệu đồng, tăng 15,5% so với năm 2022...

CTCP Phân lân Ninh Bình thành lập 2/7/2004, có trụ sở chính tại xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình. Ngành nghề chính là sản xuất phân bón và hợp chất ni-tơ, sản xuất xi măng, vôi, thạch cao...

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 157,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp cua Nhà nước là 51%, còn lại là vốn góp của các đối tượng khác. Chủ tịch của NFC là ông Phạm Minh Ninh, Giám đốc kiêm thành viên HĐQT là ông Dương Như Đức.