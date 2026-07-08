Phát động cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”

Ngày 8/7, tại Cơ Mật Viện (33 Tống Duy Tân, TP.Huế), Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức họp báo phát động cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống và các giá trị văn hóa đặc sắc của Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi họp báo phát động cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới".

Cuộc thi nhiếp ảnh do Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức, có sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, phối hợp với Sở Du lịch TP.Huế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.Huế và Hội Nhiếp ảnh TP.Huế thực hiện.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi cần phản ánh vẻ đẹp của Huế trong sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy gắn với nhịp sống năng động, sáng tạo và khát vọng phát triển của thành phố.

Nội dung tác phẩm tập trung vào hình ảnh con người Huế trong lao động, học tập, sinh hoạt cộng đồng; các giá trị văn hóa, lối sống, ẩm thực, tinh thần hiếu khách; vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sống; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, làng nghề truyền thống và sự kết nối giữa di sản với đời sống đương đại.

Ông Đặng Ngọc Trân - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.Huế trao đổi tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng có thể giới thiệu hình ảnh một Huế năng động, sáng tạo, hội nhập với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, du lịch và phát triển đô thị.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, bao gồm cả người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, được sáng tác trên địa bàn TP.Huế từ năm 2025 đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm.

Ảnh có thể được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh, flycam hoặc các thiết bị ghi hình hợp pháp khác.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có góc nhìn chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu giá trị nghệ thuật, phản ánh chân thực vẻ đẹp và sức sống của Huế trong thời kỳ phát triển mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/7 đến hết ngày 15/9/2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi.

Các đại biểu trao đổi tại buổi họp báo phát động cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới".

Cuộc thi có 16 giải thưởng, với tổng giá trị 91 triệu đồng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì (mỗi giải 10 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 7 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng), kèm bằng chứng nhận và huy chương theo quy định.

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại TP.Huế.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhiếp ảnh này kỳ vọng thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên cùng những người yêu nhiếp ảnh trong và ngoài nước tham gia sáng tác, góp phần quảng bá hình ảnh Huế giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập, đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch và đối ngoại của thành phố trong thời gian tới.