Phát hiện bất cập tại ga đến T2 sân bay Phù Cát, Gia Lai yêu cầu xử lý "khẩn", vì sắp đón chuyến bay quốc tế

Yêu cầu tháo dỡ 6 phòng cho thuê

Ngày 27/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập tại nhà ga đến T2.

Động thái này nhằm mở rộng, bổ sung và bố trí cơ sở vật chất phù hợp, bảo đảm điều kiện phục vụ các chuyến bay quốc tế (charter) qua sân bay Phù Cát.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, một trong những yêu cầu được đặt ra là Cảng Hàng không Phù Cát phải tháo dỡ 6 phòng cho thuê để mở rộng khu vực kiểm tra thủ tục nhập cảnh và sảnh đến.

Sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Đồng thời, sân bay phải bố trí tối thiểu 8-10 quầy thủ tục phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

Khu vực nhà vệ sinh cũng được yêu cầu mở rộng, bảo đảm phục vụ từ 60 hành khách trở lên trong cùng một thời điểm.

Đáng chú ý, phòng hành lý thất lạc được yêu cầu bố trí cách xa cổng khu vực cách ly nhập cảnh nhằm bảo đảm việc tổ chức khai thác và phục vụ hành khách.

Thay băng chuyền, tăng khả năng phục vụ hành lý

Một nội dung khác được lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý là hệ thống băng chuyền hành lý.

Theo đó, Cảng Hàng không Phù Cát được đề nghị thay thế, lắp đặt băng chuyền mới, bảo đảm năng lực phục vụ số lượng hành lý ít nhất gấp đôi so với băng chuyền hiện tại.

Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác khi sân bay phục vụ các chuyến bay quốc tế, đặc biệt trong trường hợp nhiều chuyến bay đến cùng thời điểm.

Ngoài ra, khu vực chờ làm thủ tục nhập cảnh, cấp thị thực phải được thiết kế, bố trí lối thoát hiểm phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Gia Lai chuẩn bị đón các chuyến bay quốc tế (charter) qua sân bay Phù Cát. Ảnh: QN.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng phối hợp với Cảng Hàng không Phù Cát và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung, hạng mục tại nhà ga T2.

Việc rà soát nhằm xác định những hạng mục cần bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm điều kiện phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Các yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh sân bay Phù Cát được định hướng phục vụ thêm các chuyến bay quốc tế dạng thuê chuyến (charter).

Theo tỉnh Gia Lai, việc sớm hoàn thiện cơ sở vật chất tại ga đến T2 là cần thiết để bảo đảm quy trình đón, phục vụ hành khách quốc tế được tổ chức thuận lợi, đồng thời đáp ứng yêu cầu về kiểm soát xuất nhập cảnh, hành lý, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Hiện các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp triển khai khắc phục các tồn tại, bất cập tại nhà ga T2 trong thời gian sớm nhất.