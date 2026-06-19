Phát hiện đường dây làm giả và tiêu thụ loại muối "khoái khẩu" với nhiều người Việt

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã An Khánh vừa triệt xóa một đường dây sản xuất và buôn bán súp bột giả mạo nhãn hiệu Acecook quy mô lớn trên địa bàn xã An Khánh.

Trước thông tin phản ánh về dấu hiệu kinh doanh thực phẩm giả mạo nhãn hiệu trên nền tảng thương mại điện tử, phòng Kiểm tra thuộc Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã khẩn trương tiếp nhận, rà soát và phân loại nguồn tin theo quy trình nghiệp vụ.

Tổng cộng có tới 125 thùng súp bột ACEOOK giả đã được đóng. Ảnh DMS

Trên cơ sở đánh giá nội dung phản ánh có căn cứ, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Chi cục ban hành văn bản giao Đội Quản lý thị trường số 24 thực hiện biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh thông tin đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT thành phố Hà Nội, Đội QLTT số 24 đã thực hiện biện pháp nghiệp vụ theo dõi hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử với công tác nắm địa bàn, qua đó phát hiện dấu hiệu bất thường đối với việc kinh doanh sản phẩm “SÚP BỘT/SOUP POWER” mang nhãn hiệu “ACECOOK” được rao bán trên sàn thương mại điện tử.

Từ kết quả xác minh ban đầu, Đội QLTT số 24 đã phối hợp với Công an xã An Khánh và Phòng Kinh tế xã An Khánh xây dựng phương án kiểm tra, đồng thời mở rộng xác minh nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xác định cơ sở sản xuất.

Qua kiểm tra đối với hộ kinh doanh do ông N.T.C làm chủ tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 24 phát hiện nhiều gói sản phẩm “SÚP BỘT/SOUP POWER” mang dấu hiệu “ACECOOK” đang được kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

Từ kết quả kiểm tra và các thông tin, tài liệu thu thập được, đoàn kiểm tra tiếp tục mở rộng xác minh nhằm truy xuất nguồn gốc số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh do bà T.T.Y làm chủ. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở đang trực tiếp tổ chức sản xuất sản phẩm “SÚP BỘT/SOUP POWER” mang logo và dấu hiệu nhận diện “ACECOOK”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì in sẵn dấu hiệu “ACECOOK”, hệ thống máy đóng gói tự động, máy trộn nguyên liệu cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra ghi nhận 125 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 250.000 gói súp bột, cùng 300 gói thành phẩm khác đã được đóng gói hoàn chỉnh và sẵn sàng đưa ra thị trường tiêu thụ.

Chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nguyên liệu, bao bì và hàng hóa thành phẩm.

Cơ quan quản lý thị trường xác định có sự kết nỗi thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ trong vụ việc. Ảnh DMS

Đội QLTT số 24 đã phối hợp làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Qua đối chiếu các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu, đại diện doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm “SÚP BỘT/SOUP POWER” mang logo và chữ “ACECOOK” được phát hiện tại hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Acecook đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm trên môi trường thương mại điện tử mà còn hình thành chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng giả có tổ chức.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế, Đội Quản lý thị trường số 24 cơ sở sản xuất do bà T.T.Y làm chủ có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 24 và cơ quan phối hợp đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Công an xã An Khánh để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các sàn thương mại điện tử phải tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm soát người bán, kiểm duyệt sản phẩm và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường giám sát không gian mạng, kết hợp các biện pháp quản lý địa bàn và phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, không để môi trường thương mại điện tử trở thành nơi tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.