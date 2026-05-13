Phát hiện gần 20.000 mỹ phẩm hết hạn, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Chiều 12/5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3), Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường kiểm tra, kiểm soát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện nhiều vụ việc vi phạm.

Số hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm. Ảnh: Cục Hải quan

Cụ thể, ngày 24/4/2026, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu H.G, lực lượng Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN của Hàn Quốc, hàng mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông về cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hạn sử dụng được thể hiện trên bao bì carton và trên từng sản phẩm là ngày 16/8/2025.

Sản phẩm mỹ phẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml được lực lượng Hải quan phát hiện hết hạn sử dụng. Ảnh: Cục Hải quan

Cũng qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu HP có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra phát hiện ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, phát hiện có 5 mục hàng (tổng 15.790 sản phẩm khoá) không khai báo Hải quan. Trong đó, đáng chú ý có 1.440 sản phẩm (48 thùng) khoá SOLEX nghi vấn hàng giả nhãn hiệu. Ngày 10/4/2026 nhận được văn bản giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, kết quả xác định toàn bộ 1.440 sản phẩm này là hàng giả nhãn hiệu SOLEX, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Hải phát hiện 1.440 sản phẩm khóa SOLEX này là hàng giả nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cục Hải quan

Trước đó, ngày 23/4/2026, khi kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS, lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 450 quả bóng đá mang nhãn hiệu MIKASA FT-5 và 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200 có xuất xứ Trung Quốc. Đến ngày 6/5/2026, đại diện chủ thể quyền là Tập đoàn MIKASA CORPORATION của Nhật Bản tại Việt Nam xác nhận toàn bộ số hàng trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “MIKASA”.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện 90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN xuất xứ Trung Quốc, 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN và 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS không thể hiện xuất xứ. Ngày 7/5/2026, đại diện chủ thể quyền là Công ty Marvel Characters, Inc. của Hoa Kỳ tại Việt Nam xác nhận đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “SPIDER-MAN” và “AVENGERS”.

Đối với nhóm đồ chơi lắp ráp, lực lượng chức năng phát hiện 260 bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và 300 bộ xếp hình NINJAGO 126 mảnh ghép đều có xuất xứ Trung Quốc. Qua trao đổi ban đầu, đại diện chủ thể quyền tại Việt Nam cho biết toàn bộ 560 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu LEGO NINJAGO.

Hiện Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.