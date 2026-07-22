Phát hiện xe tải chở 400 bao thuốc lá nhập lậu qua Hà Tĩnh

Ngày 22/7, ông Nguyễn Văn Hảo, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu qua địa bàn. Người vi phạm bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 400 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên xe tải. Ảnh: Hồ Thỏa

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 7/7/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Đội QLTT số 3 đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn.

Ngày 21/7, lực lượng chức năng tiến hành khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77H-031.xx do ông Trương Minh T. (trú tại phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 400 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa.

Các bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Ảnh: Hồ Thỏa.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông T. khai nhận là chủ số thuốc lá trên, mua trôi nổi trên thị trường nhằm bán kiếm lời.

Qua xác minh, Đội QLTT số 3 xác định hành vi của ông T. là buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 300 bao đến dưới 500 bao.

Với hành vi vi phạm trên, Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Minh T. số tiền 20 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 400 bao thuốc lá nhập lậu theo quy định.

Toàn bộ 400 bao thuốc lá nhập lậu bị buộc tiêu hủy, tài xế bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh: Hồ Thỏa.

Theo Đội QLTT số 3, thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng thuốc lá trái phép, góp phần ngăn chặn thuốc lá nhập lậu lưu thông trên thị trường.