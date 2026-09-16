Phát huy lợi thế nông nghiệp, xã Vu Gia của TP Đà Nẵng mở thêm dư địa mới phát triển kinh tế

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vu Gia đã từng bước ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Xã có diện tích 25,2km², dân số khoảng 27.600 người, gồm 13 thôn. Đảng bộ xã có 770 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ; Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia. Ảnh: T.H.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ kết nạp 26 đảng viên mới, đạt 113% chỉ tiêu giao; 61 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Hoạt động của HĐND xã từng bước đi vào nền nếp với 5 kỳ họp, ban hành 21 nghị quyết; tiếp nhận, chuyển xử lý 52 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản phẩm 9 tháng năm 2026 của xã ước đạt 1.534 tỷ đồng, bằng 78,8% kế hoạch năm. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đang từng bước chuyển hướng sang các mô hình có giá trị cao như rau hữu cơ, nho, hành tím, nuôi lươn và phát triển sản phẩm OCOP.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc tại xã Vu Gia. Ảnh: T.H.

Hiện Vu Gia có 2 sản phẩm OCOP 3 sao gồm dầu mè Xuân Hương và rượu Hồng Lộc Tửu. Địa phương đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng sản phẩm mới, phấn đấu đến năm 2030 có từ 10-15 sản phẩm OCOP.

Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng để nâng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo thêm sinh kế và mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương vào thị trường.

Không chỉ tập trung vào nông nghiệp, Vu Gia đang nghiên cứu quy hoạch 2 cụm công nghiệp tại khu vực Mỹ Tân nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và việc làm trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác đầu tư công được đẩy mạnh. Tổng nguồn vốn năm 2026 và vốn chuyển tiếp từ năm 2025 gần 48 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 37,37 tỷ đồng, tương đương 77,9%.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 2 từ trái qua) khảo sát thực tế mô hình vườn nho tại thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Thu ngân sách địa phương 9 tháng đạt hơn 287 tỷ đồng, bằng 123% dự toán; tổng chi hơn 176,7 tỷ đồng, đạt 75%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh được quan tâm; trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tại buổi làm việc, xã Vu Gia kiến nghị thành phố hướng dẫn tháo gỡ các hồ sơ tồn đọng, hồ sơ tái định cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở và những trường hợp lịch sử giao, bán đất ở thôn, xã chưa đầy đủ cơ sở pháp lý.

Địa phương cũng đề xuất hướng dẫn cụ thể về đánh giá cán bộ, công chức; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách; cơ chế hỗ trợ nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ và bổ sung kinh phí sửa chữa trường học, trạm y tế.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vu Gia đạt được, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với kết quả, sản phẩm công việc cụ thể.

Sản phẩm dầu hướng dương nguyên chất của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh, xã Vu Gia đang tập trung xây dựng đạt chuẩn OCOP. Ảnh: T.H.

Đối với phát triển kinh tế, ông Ngô Xuân Thắng lưu ý xã cần rà soát các chỉ tiêu năm 2026, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng.

Đặc biệt, xã Vu Gia cần phát huy lợi thế nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết tiêu thụ. Cùng với sản xuất, địa phương cần quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ gắn với các mô hình nông nghiệp trải nghiệm, qua đó tạo thêm giá trị cho nông sản và mở rộng sinh kế cho người dân.

Cánh đồng hoa hướng dương điểm check-in ấn tượng của các bạn trẻ (Dưới chân cầu An Bình, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng). Ảnh: T.H.

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính phải được triển khai thực chất, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trước buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đã khảo sát một số mô hình sản xuất tiêu biểu tại địa phương, trong đó có vườn nho ở thôn Lâm Yên, vùng rau hữu cơ tại thôn Mỹ Hảo và vườn ổi kết hợp dịch vụ tham quan, giải khát tại thôn Gia Huệ.

Những mô hình này cho thấy nông nghiệp Vu Gia không chỉ có dư địa để phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn có thể trở thành nền tảng để hình thành các hoạt động thương mại, dịch vụ và nông nghiệp trải nghiệm, góp phần tạo diện mạo kinh tế mới cho địa phương.