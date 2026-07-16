Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD): Lãi quý II giảm gần 27%, tiền mặt tăng mạnh lên hơn 460 tỷ đồng

VPD báo lãi giảm gần 27% trong quý II

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 139,8 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán giảm 6,1%, từ 72,8 tỷ đồng xuống 68,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giảm của giá vốn thấp hơn đáng kể so với doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 29%, còn 71,4 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 473 triệu đồng lên 4,3 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 803%. Đồng thời, doanh nghiệp tiết giảm đáng kể các khoản chi phí.

Cụ thể, chi phí tài chính giảm 72,6%, xuống còn 406 triệu đồng; trong đó chi phí lãi vay giảm 70,1%, còn gần 338 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 5,4%, còn 11,5 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý II đạt 50,9 tỷ đồng, giảm 26,8% so với mức 69,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 247,1 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 81,5 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch 530,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 155,09 tỷ đồng theo kế hoạch được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 46,6% kế hoạch doanh thu và 52,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trích bctc doanh nghiệp.

Tiền mặt tăng hơn 64%, công nợ khách hàng giảm mạnh

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.806,7 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 461,1 tỷ đồng, tăng 64,3% so với đầu năm. Khoản mục này chiếm khoảng 25,5% tổng tài sản.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 41,5%, từ 215 tỷ đồng xuống còn 125,8 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng giảm từ 199,6 tỷ đồng xuống 114 tỷ đồng, tương đương giảm 42,9%.

Hàng tồn kho ở mức 6,2 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định vẫn là khoản mục lớn nhất với 1.160,5 tỷ đồng, dù đã giảm 5,9% so với đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 361,2 tỷ đồng, tăng tới 131,1% so với đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận tăng đột biến từ 36,3 tỷ đồng lên 280,5 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 672,3%.

Trong khi đó, dư nợ vay tài chính ở mức thấp. Doanh nghiệp chỉ còn 13 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm 35% so với đầu năm và không ghi nhận dư nợ vay dài hạn.

Đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt 1.445,5 tỷ đồng, giảm 11% so với mức 1.624,5 tỷ đồng đầu năm.

Tại ngày 30/6/2026, vốn điều lệ của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) được giữ nguyên ở mức 1.065,9 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lớn không có sự thay đổi so với đầu năm.

Trong đó, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tiếp tục là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 390,62 tỷ đồng vốn góp, tương ứng 36,65% vốn điều lệ. Đứng thứ hai là Tepco Renewable Power Singapore PTE. LTD với tỷ lệ sở hữu 30,05%, tương ứng giá trị vốn góp 320,32 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sở hữu 113,12 tỷ đồng, chiếm 10,61% vốn điều lệ, trong khi Công đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 34,61 tỷ đồng, tương ứng 3,25% vốn điều lệ. Nhóm cổ đông khác sở hữu tổng cộng 207,23 tỷ đồng, tương đương 19,44% vốn điều lệ.