Phát triển du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) xứng tầm khu vực, hướng tới điểm đến hấp dẫn du khách

Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh từ lâu được biết đến là một trong những bãi biển đẹp với đường bờ biển dài, nước trong xanh, bãi cát trắng mịn và thoải. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút, nơi đây còn có nguồn hải sản phong phú, tạo nên sức hút riêng đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đi khảo sát mùa du lịch biển năm 2026 tại Khu du lịch Xuân Thành.

Những năm gần đây, Khu du lịch Xuân Thành đã từng bước được đầu tư nâng cấp, kết nối giao thông thuận lợi hơn, hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn được chỉnh trang, nâng cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tiện ích như sân golf 18 lỗ hay trường đua chó đã góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026, UBND xã Tiên Điền đang tập trung cao độ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Theo báo cáo, địa phương đã cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc liên quan đến vệ sinh môi trường, sửa chữa hệ thống điện, chiếu sáng công cộng.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cảnh quan và dịch vụ để phục vụ du khách cho mùa du lịch biển 2026.

Đồng thời, xã cũng tích cực đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở lưu trú mới đi vào hoạt động, nâng tổng số phòng lên hơn 1.000, có thể phục vụ trên 2.000 lượt khách lưu trú cùng thời điểm.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, địa phương cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch và hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút du khách. Trong suốt mùa hè, nhiều chương trình văn hóa, thể thao, giải trí sẽ được tổ chức liên tục, tạo không khí sôi động.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác khảo sát chuẩn bị mùa du lịch biển 2026 tại khu du lịch Xuân Thành.

Điểm nhấn là chương trình khai trương mùa du lịch biển dự kiến diễn ra vào ngày 24/4, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Xuân Thành đến đông đảo du khách.

Qua khảo sát thực tế, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho mùa du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để Xuân Thành sẵn sàng bước vào mùa cao điểm với tâm thế chủ động, chuyên nghiệp.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn hấn mạnh vai trò của du lịch biển trong phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xã Tiên Điền cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại; tăng cường chỉnh trang cảnh quan; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho du khách. Đây là những yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng điểm đến và trải nghiệm của du khách.

Quy hoạch rõ ràng các khu vực tắm biển, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực và khu nghỉ dưỡng cao cấp để tránh chồng chéo, mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng định hướng địa phương cần đẩy mạnh công tác quảng bá trên các nền tảng số, mạng xã hội, tận dụng lợi thế công nghệ để đưa hình ảnh Xuân Thành tiếp cận gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối tour, tuyến với các điểm đến lân cận cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Không chỉ dừng lại ở khai thác lợi thế tự nhiên, Xuân Thành còn được định hướng phát triển du lịch gắn với giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Điều này góp phần tạo nên sự khác biệt, đồng thời đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tỉnh cũng khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cấp các công trình, hạng mục thiết yếu, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hiện đại.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, phải đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ và tạo sức bật để Khu du lịch Xuân Thành phát triển xứng tầm.

Đặc biệt, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp với địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể. Việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm sẽ tạo cú hích quan trọng, góp phần nâng tầm Khu du lịch Xuân Thành.

Với những định hướng rõ ràng cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các bên liên quan, Xuân Thành đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Mục tiêu không chỉ là điểm đến mùa vụ, mà còn trở thành trung tâm du lịch biển có sức cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân địa phương.