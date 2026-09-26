Phát triển kinh tế xanh ở Đà Nẵng: Không chỉ bảo vệ môi trường mà phải tạo sinh kế bền vững

Kinh tế xanh phải tạo ra giá trị và sinh kế bền vững

Bà Vũ Thị Bích Hậu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết, một trong những vấn đề cần tháo gỡ hiện nay là khoảng cách giữa định hướng chính sách và điều kiện để triển khai một mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cụ thể tại từng địa bàn.

Chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn đã rõ. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, doanh nghiệp và cộng đồng vẫn cần được làm rõ hoạt động nào phù hợp, trách nhiệm của mỗi bên đến đâu, nguồn lực từ đâu và hiệu quả kinh tế, môi trường được đánh giá như thế nào.

Làng rau Trà Quế ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng (trước đây là thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) có diện tích hơn 18ha, với hơn 200 hộ trồng rau. Ảnh: Viết Niệm.

Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp. Người dân cần được tham gia thực chất và có sinh kế phù hợp. Nhà khoa học cần có dữ liệu để kiểm chứng giải pháp. Doanh nghiệp cần có không gian để đầu tư, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường.

Theo bà Hậu, cơ quan quản lý nhà nước có vai trò bảo đảm quá trình triển khai tuân thủ quy định, đồng thời phù hợp với đặc điểm tài nguyên, hệ sinh thái và mục tiêu bảo tồn của từng địa bàn.

Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, bởi kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ hướng tới giảm tác động tiêu cực đến môi trường mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế đủ để duy trì mô hình trong thực tế.

Bà Hậu cho rằng, mục tiêu cần hướng tới là sự hài hòa có thể kiểm chứng: hoạt động kinh tế có khả năng duy trì, cộng đồng có sinh kế phù hợp, trong khi tài nguyên và đa dạng sinh học được gìn giữ.

Mô hình kinh tế xanh tại Làng rau Trà Quế tạo sinh kế bền vững cho 200 hộ dân. Ảnh: T.H.

Về cơ chế, bà Hậu cho biết, Đà Nẵng đã có những chính sách tạo thêm điều kiện cho phát triển xanh, trong đó có các cơ chế liên quan đến giao dịch tín chỉ các-bon.

HĐND thành phố cũng đã quy định việc sử dụng nguồn thu từ tín chỉ các-bon đối với các chương trình, dự án thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND.

Tuy nhiên, theo bà Hậu, các cơ chế này cần được vận dụng đúng điều kiện, trình tự và thẩm quyền. Đối với từng đề xuất cụ thể, các cơ quan chức năng vẫn phải xem xét trên cơ sở những quy định pháp luật có liên quan.

“Trong phạm vi chức năng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với địa phương và các bên liên quan để nhận diện những bài toán có thể cùng giải quyết: tài nguyên, hệ sinh thái nào cần gìn giữ; hoạt động sản xuất nào có thể chuyển theo hướng xanh, tuần hoàn; cộng đồng tham gia và hưởng lợi ra sao; kết quả được theo dõi và đánh giá bằng cách nào”, bà Hậu nói.

Bà Vũ Thị Bích Hậu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng bên lề hội thảo quốc tế “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây Nguyên” lần thứ VII. Ảnh: T.H.

Theo bà Hậu, với những đề xuất cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn về chuyên môn, tổng hợp những vướng mắc và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tình trạng các mô hình phát triển xanh chỉ dừng ở ý tưởng hoặc phong trào, mà phải xác định rõ nguồn lực, chủ thể tham gia, phương thức triển khai và khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Kết nối Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng

Một trong những yếu tố được bà Hậu nhấn mạnh là sự kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng.

Theo đó, người dân cần có sinh kế tốt hơn từ việc sử dụng tài nguyên có trách nhiệm; doanh nghiệp có cơ hội phát triển lâu dài thông qua việc cùng gìn giữ các giá trị tự nhiên của địa phương; còn Nhà nước tạo môi trường để các nguồn lực có thể gặp nhau và cùng tạo ra giá trị.

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái đang được xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng nhân rộng. Ảnh: T.H.

“Đó là cách tiếp cận mà chúng tôi cho rằng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn”, bà Hậu chia sẻ.

Trong mối liên kết này, mỗi chủ thể có một vai trò riêng. Nhà khoa học có thể hỗ trợ khảo sát hiện trạng, đề xuất giải pháp và phương pháp đánh giá. Doanh nghiệp tham gia xác định mô hình đầu tư, sản xuất và thị trường. Cộng đồng xác định nhu cầu sinh kế và cách thức sử dụng tài nguyên phù hợp.

Trong khi đó, cơ quan quản lý làm rõ các điều kiện pháp lý, chuyên môn và cơ chế phối hợp theo thẩm quyền.

Điều quan trọng là ngay từ đầu phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: địa bàn nào, tài nguyên nào, cộng đồng nào, doanh nghiệp nào, mô hình gì, nguồn lực ở đâu và kết quả được đo bằng cách nào.

Thời gian tới, trong phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị sẽ chủ động trao đổi với các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác có đề xuất cụ thể để xác định những bài toán hợp tác phù hợp, có khả năng nghiên cứu và triển khai trong thực tế.

Phát triển kinh tế xanh ở Đà Nẵng gắn với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Ảnh: T.H.

Theo bà Hậu, quá trình này cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể thay vì chỉ dừng ở việc kết nối chung chung.

“Chúng tôi không kỳ vọng sự kết nối chỉ dừng lại ở việc các bên cùng ngồi với nhau. Điều quan trọng là từ sự kết nối đó có thể hình thành một việc cụ thể để cùng làm, có trách nhiệm rõ ràng, có kết quả để đánh giá và nếu hiệu quả thì có khả năng nhân rộng”, bà Hậu nhấn mạnh.

Đặc biệt, hiệu quả của một mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện. Không chỉ có doanh thu hay lợi nhuận, mô hình còn phải cho thấy khả năng cải thiện sinh kế cộng đồng, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đóng góp vào bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Đà Nẵng tập trung kết nối Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng. Ảnh: T.H.

“Điều chúng tôi muốn làm rõ ngay từ đầu là: mô hình đó cải thiện sinh kế cho cộng đồng như thế nào, tạo ra giá trị kinh tế ra sao và góp phần gìn giữ tài nguyên, đa dạng sinh học như thế nào”, bà Hậu nói.

Từ góc nhìn này, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không có nghĩa là tách riêng phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo tồn. Ngược lại, mục tiêu là tìm ra những mô hình trong đó phát triển kinh tế tạo thêm động lực cho bảo tồn, cộng đồng được hưởng lợi và tài nguyên được gìn giữ lâu dài.

Đây cũng là hướng tiếp cận đặt hiệu quả thực tế, khả năng nhân rộng và lợi ích của cộng đồng vào trung tâm, qua đó từng bước đưa kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trở thành một phần trong quá trình phát triển bền vững của Đà Nẵng.