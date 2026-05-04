Phẫu thuật nội soi thành công ca bệnh mắc đồng thời 2 loại ung thư hiếm gặp ở Nghệ An

Bệnh nhân là ông Nguyễn Đình M. (64 tuổi), nhập viện trong tình trạng thể trạng gầy yếu, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định ông M mắc đồng thời 2 bệnh lý ác tính gồm ung thư thực quản tế bào vảy và ung thư biểu mô thận phải.

Đây là trường hợp hiếm gặp, đặt ra bài toán khó trong lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Ê-kíp Khoa Ngoại 5 - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, do BSCKII Nguyễn Đình Hiếu làm trưởng kíp tiến hành thực hiện ca phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, nếu tiến hành phẫu thuật riêng lẻ từng khối u, nguy cơ khối u còn lại phát triển nhanh trong thời gian chờ hồi phục là rất lớn. Ngược lại, việc thực hiện cùng lúc hai ca mổ đồng nghĩa với một cuộc đại phẫu kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bệnh nhân có thể trạng yếu.

Sau quá trình hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp Khoa Ngoại 5 đã đưa ra quyết định táo bạo: tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ đồng thời cả hai khối ung thư trong cùng một lần can thiệp.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ với nhiều bước kỹ thuật phức tạp. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân được cắt thực quản bằng phương pháp nội soi, đồng thời nạo vét hạch ở ba vùng gồm cổ, ngực và bụng.

Đáng chú ý, ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật đưa dạ dày lên nối với thực quản cổ qua đường sau xương ức. Phương pháp này giúp giảm thiểu đáng kể các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi hay áp xe trung thất – những rủi ro thường gặp trong phẫu thuật thực quản.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục thực hiện nội soi cắt thận phải và nạo vét hạch. Việc xử lý hai khối u trong cùng một ca mổ đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, cũng như khả năng kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Để đảm bảo thành công cho ca mổ đặc biệt này, hệ thống trang thiết bị hiện đại đóng vai trò then chốt. Phòng mổ được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 14644 và ISO 9001, với hệ thống xử lý không khí AHU tích hợp màng lọc HEPA H13–H14 có khả năng loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn.

Bên cạnh đó, hệ thống điện cách ly IT giúp duy trì nguồn điện ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn trong quá trình phẫu thuật.

Đặc biệt, hệ thống phẫu thuật nội soi 4K/3D tích hợp công nghệ ICG đã hỗ trợ các bác sĩ quan sát rõ ràng cấu trúc giải phẫu và hệ thống hạch bạch huyết. Nhờ đó, việc phẫu tích được thực hiện chính xác đến từng milimet, đồng thời bảo tồn tối đa các dây thần kinh và mạch máu quan trọng xung quanh.

Ngoài ra, các thiết bị công nghệ cao như hệ thống gây mê thế hệ mới theo dõi độ mê (BIS), dao siêu âm và dao hàn mạch cũng góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chảy máu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong suốt ca mổ kéo dài nhiều giờ.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, bệnh nhân hồi phục ổn định, có thể tự ăn uống sau 4 ngày.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Đến ngày thứ 4, ông M. đã tỉnh táo, có thể tự ăn uống và các chỉ số sinh tồn ổn định. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực, vượt ngoài mong đợi đối với một ca đại phẫu phức tạp.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy cả hai khối u đều ở giai đoạn I và chưa ghi nhận di căn hạch. Điều này mang lại tiên lượng điều trị khả quan, mở ra cơ hội sống lâu dài cho bệnh nhân nếu tiếp tục được theo dõi và điều trị đúng phác đồ.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, thành công của ca phẫu thuật nội soi đặc biệt này không chỉ mang lại hy vọng cho người bệnh mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của y học hiện đại tại tuyến tỉnh. Đây cũng khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của đội ngũ y bác sĩ trong việc xử lý các ca bệnh ung thư phức tạp, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.