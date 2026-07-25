Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ Đồng Điền với tổng kinh phí hơn 6.500 tỷ đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ Đồng Điền, tỉnh Khánh Hòa với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.500 tỷ đồng.

Việc xây dựng hồ Đồng Điền nhằm tạo nguồn, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, kết hợp giảm lũ và cải thiện môi trường sinh thái hạ du, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng và Khu Kinh tế Vân Phong, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng hồ chứa nước Đồng Điền. Ảnh: H.Đ

Hồ Đồng Điền được xây dựng với dung tích hồ khoảng 93 triệu m³; gồm các hạng mục chính: Đập ngăn sông (đập Bắc và đập Nam), tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước và các công trình phụ trợ khác; đồng thời nâng cấp, sửa chữa các đập dâng Phú Hội và Suối Rễ và hệ thống kênh hiện hữu trong khu vực.

Hồ Đồng Điền có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 3.700ha diện tích đất canh tác thuộc các xã: Vạn Thắng, Vạn Ninh và Vạn Hưng; tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp với công suất khoảng 73.000m3/ngày đêm, tham gia giảm lũ cho khu vực hạ du công trình, góp phần cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực. Dự kiến công trình khởi công vào năm 2027.



Trước đó, hồ Đồng Điền đã được đưa vào danh mục các công trình tạo nguồn nước trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND tỉnh Khánh Hòa được xác định là các cơ quan thực hiện.