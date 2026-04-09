Phó Chủ tịch Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra thực địa tại phường An Thắng, tháo gỡ điểm nghẽn các dự án trọng điểm

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã khảo sát nhiều công trình, dự án trọng điểm như khu dân cư số 1 và số 1 mở rộng (thuộc địa bàn phường Điện An cũ); khu vực sạt lở sông Vĩnh Điện đoạn qua khối phố Ngọc Tam; cũng như việc đầu tư, phát huy giá trị di tích quốc gia Tháp Bằng An.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra thực địa tại phường An Thắng. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, đoàn công tác kiểm tra hệ thống thoát nước, đánh giá thực trạng các dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động tại cụm công nghiệp Trảng Nhật 1; đồng thời xem xét định hướng phát triển cụm công nghiệp An Thắng và những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường An Thắng sáng ngày 9/4/2026. Ảnh: T.H.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân đối với từng tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, khả thi, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ông Đặng Công Nhiên (áo trắng) - Chủ tịch UBND phường An Thắng trao đổi với đoàn công tác về các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Đối với các dự án chậm tiến độ, người đứng đầu đoàn công tác yêu cầu kiên quyết xử lý theo quy định, tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sau khi hợp nhất 3 địa phương gồm Điện An, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam thành phường An Thắng, địa phương còn rất nhiều dư địa để phát triển. Ảnh: T.H.

Nhấn mạnh yếu tố dân sinh, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân; xác định rõ lộ trình, tiến độ xử lý đối với từng vụ việc. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Hoạt động kiểm tra thực địa lần này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc tăng cường kỷ cương quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư và phát triển bền vững ở cơ sở.