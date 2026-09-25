Phó Chủ tịch Gia Lai đề xuất gì về dữ liệu trong cải cách thủ tục, tại buổi làm việc mới nhất với Bộ Tư pháp?

Quá trình cải cách vẫn còn một số điểm nghẽn

Ngày 25/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, về tình hình thực hiện việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa và giải quyết TTHC dựa trên dữ liệu, vào hôm qua.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 737.517 hồ sơ TTHC, trong đó 714.274 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, chiếm 96,9%; đã giải quyết 697.846 hồ sơ, với 95,9% giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,71%, kết quả giải quyết được cung cấp dưới dạng điện tử đạt 92,41%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang. Ảnh: Ngọc Minh.

Từ ngày 1/7/2025 đến 10/6/2026, có 109/135 Trung tâm tham gia luân chuyển phi địa giới với 40.297 hồ sơ, trong đó 31.753 hồ sơ được trả kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của người dân.

Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai cho rằng quá trình cải cách vẫn còn một số điểm nghẽn, nhất là đối với 1.273 TTHC phụ thuộc hệ thống của các bộ, ngành. Một số hệ thống chưa hỗ trợ đầy đủ việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới, chưa đồng bộ kết quả điện tử và chưa khai thác sâu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Gia Lai kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện kiến trúc khai thác dữ liệu thống nhất trên toàn quốc; xác định rõ nguồn dữ liệu, trường dữ liệu, dịch vụ chia sẻ và trách nhiệm vận hành; thống nhất phương pháp đo lường kết quả cắt giảm dựa trên hồ sơ thực tế.

Tỉnh đề nghị sớm xử lý các dịch vụ công chưa được cung cấp, hỗ trợ địa phương cấu hình quy trình điện tử trên các hệ thống tập trung, hoàn thiện khả năng khai thác dữ liệu đất đai và giấy chứng nhận điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để việc tái sử dụng dữ liệu thực sự đi vào giải quyết TTHC tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đề nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét việc sử dụng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến như một chỉ tiêu trong đánh giá cải cách TTHC, bởi thực tế vẫn còn nhiều trường hợp người dân cần được hỗ trợ trực tiếp khi thực hiện thủ tục. “Đối với việc tái cấu trúc thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chất lượng dữ liệu là yếu tố quan trọng, trong khi dữ liệu từ nhiều nguồn hiện chưa được chuẩn hóa, đồng bộ, dẫn đến những hạn chế về độ chính xác và khả năng khai thác”, ông Giang nói.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra tại Trung tâm PVHCC tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh.

Đề nghị địa phương được chủ động khai thác dữ liệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc sử dụng dữ liệu hiện còn gặp khó khăn do phải có tài khoản, trong khi một số hệ thống còn phát sinh lỗi, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác dữ liệu thực tế của địa phương. Việc chỉ được khai thác khi đăng ký trước cũng phần nào hạn chế tính chủ động trong giải quyết công việc. Từ thực tế này, tỉnh đề nghị nghiên cứu cơ chế để địa phương được chủ động quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi địa phương.



Ông Nguyễn Hùng Huế - Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình số hóa dữ liệu, đặc biệt chú trọng số hóa ngay tại nguồn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác, tái sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Nguyễn Hùng Huế. Ảnh: Ngọc Minh.

Đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh, nhất là những khó khăn liên quan đến hệ thống, dữ liệu và cơ chế khai thác, để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo và đề xuất các giải pháp phù hợp.



Ông Huế nhấn mạnh, kết quả kiểm tra là cơ sở để tỉnh tiếp tục nhìn nhận những kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ các nội dung cần ưu tiên hoàn thiện trong thời gian tới.

Ông đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo hướng đa dịch vụ, tăng cường liên thông với các ngành, lĩnh vực, qua đó tạo thêm thuận lợi và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

