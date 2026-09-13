Phó Chủ tịch Gia Lai nói gì trong buổi làm việc mới nhất để mời doanh nghiệp Đài Loan đến đầu tư?

Gia Lai mời doanh nghiệp Đài Loan đầu tư bán dẫn, AI, logistics

Chiều 13/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam. Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, Gia Lai có thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch và dịch vụ.

Ngoài ra, tỉnh này có nhiều dư địa để phát triển các khu, cụm công nghiệp, logistics và các chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu. Với lợi thế đó, Gia Lai hướng tới phát triển theo hướng xanh, bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng; qua đó, tạo nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư lâu dài, gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến sâu, logistics và thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Kim Loan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 dự án có vốn đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc), với tổng vốn đăng ký trên 24,2 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và chế biến.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt gần 39,8 triệu USD.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đầu tư trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Công nghiệp hỗ trợ; chế biến nông - lâm - thủy sản; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đặc biệt, tỉnh khuyến khích các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) với doanh nghiệp trong tỉnh, giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, giữa sản xuất với logistics và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Gia Lai: Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh Gia Lai xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Với tinh thần đó, tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “định hướng, chỉ dẫn; kiến tạo; đồng hành”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam Hồng Chí Hoa. Ảnh: Kim Loan.

Đại diện Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch Hiệp hội Hồng Chí Hoa đánh giá, Gia Lai sở hữu vị trí địa lý đắc địa, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp Đài Loan và chính quyền các cấp tại Việt Nam, đồng hành hỗ trợ hội viên mở rộng cơ hội kinh doanh và đầu tư hiệu quả. Chủ tịch Hiệp hội Hồng Chí Hoa cũng tin tưởng, thông qua hội thảo, sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đài Loan đến với Gia Lai, đầu tư vào Gia Lai và cùng nhau phát triển thịnh vượng.