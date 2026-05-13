Phó Chủ tịch Quảng Ngãi biểu dương 19 chủ đầu tư giải ngân vượt “mốc” bình quân chung cả nước

Ghi nhận những nỗ lực

Chiều 13/5, theo thông tin PV Dân Việt/Etime, 4 tháng đầu năm 2026, do nhiều nguyên nhân nên việc triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn Quảng Ngãi nói chung và khu vực phía Đông nói riêng, đã gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường 1 dự án đầu tư công ở Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Thế nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng, nhiều đơn vị và chủ đầu tư dự án, đã vượt qua và đạt kết quả vượt trội, đáng ghi nhận.

Vào hôm qua, ngày 12/5, trong thông báo đã phát đi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, đã ghi nhận và biểu dương 19 đơn vị và chủ đầu tư khu vực phía Đông, đạt kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Dẫn đầu trong số 19 đơn vị và chủ đầu tư được Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi và biểu dương, là UBND xã Bình Chương, với tỷ lệ đạt được 78,8%, so kế hoạch được giao; kế đến là xã Sơn Kỳ, đạt 72,7%; BCH QS tỉnh, đạt 71,3%, xã Bình Sơn, đạt 59,3%....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: ĐX

Điều đáng ghi nhận khác là không chỉ khu vực đồng bằng, nhiều xã khó khăn, miền núi cũng nằm trong số 19 đơn vị và chủ đầu tư được biểu dương và khen ngợi, như xã Ba Vinh, đạt 44,7%; xã Cà Đam, đạt 42,1%; xã Thanh Bồng, đạt 24,9%; xã Minh Long, đạt 23,1%...

Đại diện chính quyền xã Thiện Tín cho biết năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công (từ nguồn ngân sách địa phương) mà tỉnh giao cho xã là gần 3,9 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện trong 4 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, thế nhưng chính quyền xã Thiện Tín đã khắc phục và nỗ lực vượt qua.

Xã Thiện Tín xếp vị trí thứ 7/19 đơn vị và chủ đầu tư được Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương. Ảnh: QV

Kết quả tuy không bằng như những đơn vị dẫn đầu, thế nhưng tính đến thời điểm đầu tháng 5/2026, xã Thiện Tín đã giải ngân đạt tỷ lệ 50,8%, so với kế hoạch; xếp vị trí thứ 7/19 đơn vị và chủ đầu tư, được Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương.

Chỉ đạo cụ thể từ Chủ tịch UBND tỉnh

Liên quan đến giải ngân đầu tư công, mới đây tại buổi chủ trì cuộc họp với các cấp, ngành và chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có những chỉ đạo cụ thể về vấn đề này.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ và chất lượng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng trong 1 lần kiểm tra dự án đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: T.Nhị

Thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định của Trung ương.

Vì vậy thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là người đứng đầu.

Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và địa phương xác định vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết ngay các công việc còn tồn đọng để triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh 1 cuộc họp liên quan đến giải ngân đầu tư công do UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: CP

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu theo từng quý; kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vượt kế hoạch đề ra….