Phó Chủ tịch Quảng Ngãi điểm chỉ tồn tại, yêu cầu “nóng” xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

Còn không ít tồn tại cần khắc phục, xử lý

Chiều 11/5, theo thông tin PV Etime/Dân Việt thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương (Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 12/7/2025), tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và bước đầu, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê. Ảnh: N.Đồng

Thế nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển thẳng thắn nhìn nhận, do nguyên nhân khác nhau nên vẫn còn không ít tồn tại và hạn chế, như tình trạng tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hình sự về môi trường còn tiếp diễn.

Cụ thể trong khoảng 1 năm qua, lực lượng Công an Quảng Ngãi và chức năng, đã phát hiện, xử lý 30 vụ vi phạm và trong số này, đã khởi tố hình sự 3 vụ về tội gây ô nhiễm môi trường; xử phạt hành chính 27 vụ, với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhiều vi phạm chôn, lấp, đổ, thải chất thải ở khu vực sông, suối, kênh, rạch...chưa phát hiện và xử lý kịp thời đã gây ô nhiễm môi trường; hạ tầng bảo vệ môi trường được quan tâm, nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với tình hình thực tế

Một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, chưa có bãi đổ, thải chất thải xây dựng phục vụ quá trình phát triển bền vững của một số xã, phường trung tâm và đặc khu...

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi xử lý 1 trường hợp vi phạm môi trường tại Trạm trộn bê tông thương phẩm, Công ty Cổ phần Xây dựng Đ.N, ở phường Đức Phổ. Ảnh: CACC

Sự vào cuộc của đơn vị, địa phương, đoàn thể trong tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường chưa thường xuyên; các hoạt động cùng chung tay bảo vệ môi trường chưa được chính quyền phát động, tổ chức rộng rãi, có trọng tâm trọng điểm...

Để ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế tình trạng trên trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể cho các cấp, sở, ngành trực thuộc.

Trong đó đáng chú ý là giao trách nhiệm cho Sở NN&MT chủ trì, hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền Trung ương và tỉnh đã giao.

Hành vi vi phạm xả thải của NM tinh bột sắn ViNa Kon Tum bị công an Quảng Ngãi phát hiện, xử lý. Ảnh: VT

Đề xuất chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ chưa triển khai, chậm tiến độ, để kéo dài, đặc biệt là các nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá thực trạng các bãi chôn lấp, dự án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tình trạng chôn, lấp, đổ, thải chất thải (chất thải rắn xây dựng, chất thải sinh hoạt,...) ở khu vực, sông, suối, kênh, rạch,... trái pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 12/2026.

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng; đôn đốc, hướng dẫn số chưa hoàn thành phải thực hiện lắp đặt.

Lực lượng chức năng đang lấy mẫu nước thải do doanh nghiệp xả thải để xét nghiệm. Ảnh: CACC

Phối hợp BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá hạ tầng bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (hạ tầng thu gom, xử lý chất thải tại Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp, bãi thải phục vụ xây dựng dự án, thu gom xử lý rác sinh hoạt,...); tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải pháp thực hiện để đảm bảo an ninh môi trường trên địa bàn tỉnh….