Phó Chủ tịch Quảng Ngãi đốc thúc nhà đầu tư khu dân cư 650 tỷ tăng tốc tiến độ

Thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, dự án khu đô thị River View nằm trên địa bàn xã Sơn Tịnh được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 5/2026; Công ty TNHH Thịnh Vượng Quảng Ngãi là đơn vị được chọn triển khai dự án này.

Dự án khu đô thị River View, nằm trên địa bàn xã Sơn Tịnh. Ảnh: Hải Phong

Dự án có quy mô diện tích gần 332.000m², với cơ cấu sử dụng, gồm đất ở khoảng 108.321 m², trong đó đất ở liền kề (tối đa 06 tầng) 610 lô đất nền/khoảng 80.173m²; đất ở song lập (tối đa 06 tầng) 49 lô đất nền/khoảng 6.284m²; đất ở biệt thự (tối đa 03 tầng) 88 lô/khoảng 18.321m²; đất ở tái định cư (tối đa 06 tầng) 28 lô/khoảng 3.542m².

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi thị sát hiện trường, gỡ vướng 3 dự án khu đô thị, khu dân cư

Phần diện tích đất thương mại dịch vụ khoảng 5.804m²; đất công cộng, hạ tầng xã hội khoảng 6.007,2m², gồm đất cơ sở giáo dục (tối đa 04 tầng) có diện tích khoảng 2.493 m², đất thể dục thể thao (tối đa 04 tầng) với diện tích khoảng 2.634,2m²…

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng khoảng 164.426m²; đất cây xanh, quảng trường khoảng 34.685m² và đất mặt nước khoảng 12.715,2m².

Trong tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 650 tỷ đồng, phần chi phí thực hiện (không bao gồm giải phóng mặt bằng) khoảng 560 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 90 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: UBND tỉnh

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày được giao hoặc cho thuê đất; thời gian thực hiện 81 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

Dự án khu đô thị River View có định hướng phát triển thành khu đô thị mới, với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cung cấp các sản phẩm đô thị đa dạng như đất ở, công trình thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng…

Liên quan đến dự án này, vào hôm qua, ngày 2/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã có buổi chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo, có chỉ đạo đôn đốc thực hiện.

Đại diện cấp, ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh, khu đô thị River View là dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn Quảng Ngãi nói chung và địa phương nói riêng.

Vì vậy nhà đầu tư phải triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định rõ các mốc thời gian, nhiệm vụ cụ thể để phối hợp cấp, ngành và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả dự án

Chính quyền xã Sơn Tịnh khẩn trương công khai thông tin dự án đến người dân; hoàn thành thông báo thu hồi đất theo đúng thời gian quy định; tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB...

Sau khi hoàn thành, khu đô thị River View sẽ là khu đô thị mới, với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Ảnh minh hoạ (CX)

Giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, bảo đảm tiến độ triển khai dự án; tiếp tục hướng dẫn, cho ý kiến kịp thời đối với các hồ sơ, thủ tục liên quan; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.