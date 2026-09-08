Phó Chủ tịch Quảng Ngãi và lãnh đạo 2 Sở Công thương, Tài chính được giao thêm nhiệm vụ mới

Chiều 8/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thúc đẩy phát triển điện lực, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền (thứ 2 từ phải sang) trong 1 lần kiểm tra hiện trường dự án thuỷ điện. Ảnh: T.Uyên

Đây được xem là động thái mới nhất của Quảng Ngãi nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc để thúc đẩy phát triển các công trình, dự án điện lực và năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Được giao nhiệm vụ làm Trưởng BCĐ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; 2 Phó Trưởng Ban là ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương (Phó Trưởng Ban Thường trực) và ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Sở Công thương là cơ quan thường trực của BCĐ.

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Các Uỷ viên BCĐ là đại diện 10 cơ quan, sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có các công trình, dự án điện lực, năng lượng tái tạo xây dựng, đi qua.

Theo đó BCĐ sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết thủ tục đầu tư công trình, dự án điện lực, năng lượng tái tạo trên địa bàn đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

Giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc; những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các dự án điện lực, năng lượng tái tạo khác trên địa bàn để đưa các dự án vào hoạt động theo đúng thời gian yêu cầu được cấp thẩm quyền phê duyệt.

1 hạng mục công trình thuỷ điện ở Quảng Ngãi. Ảnh: ĐX

Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án điện lực, năng lượng tái tạo trên địa bàn, bảo đảm đưa dự án vào vận hành đúng giai đoạn theo quy hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định.

Được biết Quảng Ngãi hiện tập trung triển khai 109 dự án nguồn điện/tổng công suất 2.720MW trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong số này có 75 dự án thủy điện nhỏ/công suất 817MW; 15 dự án điện gió/công suất 676MW; 13 dự án điện mặt trời/công suất 800MW; 1 dự án điện rác công suất 15MW; 3 dự án điện sinh khối/công suất 43MW và 1 dự án thủy điện tích năng công suất 300MW.

2 Phó Trưởng BCĐ là ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương (Phó Trưởng Ban Thường trực) và ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính (trái). Ảnh: CG

Qua rà soát, nhiều dự án đang triển khai bị chậm tiến độ, gặp vướng khó liên quan chủ yếu đến thủ tục đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh quy hoạch điện và hạn chế hạ tầng lưới điện đấu nối; một số nhà đầu tư hạn chế về năng lực tài chính, thiếu chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn….