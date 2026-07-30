Phó Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu báo cáo nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường

Chiều 30/7, theo thông tin PV Etime/DanViet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền cấp xã…báo cáo một số nội dung liên quan đến vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, cát, đá..) trên địa bàn.

Hoạt động khai thác tại một mỏ đá trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư công trình, dự án công đang triển khai, hoặc dự kiến triển khai trong thời gian đến; các chủ đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách chủ động rà soát, cung cấp thông tin, số liệu cụ thể về nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường.

Quảng Ngãi: Quy hoạch 305 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tình hình cung cấp thực tế (vật liệu xây dựng thông thường) đối với các công trình, dự án do cơ quan, đơn vị mình làm chủ đầu tư, nêu rõ khối lượng thiếu hụt (nếu có); báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 5/8/2026.

Giao Sở NN&MT chủ trì rà soát, báo cáo việc cấp phép khai thác khoáng sản; dự báo nguồn cung các mỏ khoáng sản đang khai thác và dự kiến cấp phép khai thác trong thời gian đến (cho từng khu vực cụ thể); việc tháo gỡ khó khăn nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng, theo chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh (văn bản số 6441/UBND-NNMT, ngày 4/7/2026); báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 05/8/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: ĐX

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực tế cung ứng để đáp ứng tiến độ thi công các công trình; tham mưu UBND tỉnh giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi để chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến; hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Được biết toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 105 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực, gồm 43 mỏ đá/tổng trữ lượng khoảng 54,04 triệu m³; 42 mỏ cát/tổng trữ lượng khoảng 4,72 triệu m³ và 20 mỏ đất san lấp/tổng trữ lượng khoảng 16,02 triệu m³.

1 góc công trường dự án công đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CX

Liên quan đến lĩnh vực này, mới đây tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đại biểu tham dự đã chất vấn vì sao có thời điểm nguồn cung bị thiếu hụt, chưa đáp ứng yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều dự án.

Trả lời chất vấn trên tại nghị trường kỳ họp, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phúc Nhân nêu 5 nguyên nhân dẫn đến thiếu nguồn vật liệu.

Quảng Ngãi hiện có 105 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực. Ảnh: CX

Trong đó nguyên nhân đáng chú ý là do nhiều dự án (giao thông, khu TĐC, hạ tầng đô thị, công trình trọng điểm…) triển khai đồng thời, làm nhu cầu cát, đất san lấp tăng nhanh, tập trung theo từng khu vực và thời điểm trong khi đó, công suất và vị trí mỏ, cự ly vận chuyển chưa đồng đều (có khu vực thừa nhưng xa công trình…).

Công tác khảo sát, dự báo và đăng ký nhu cầu vật liệu của một số chủ đầu tư, BQL dự án, địa phương có thời điểm chưa sát thực tế; chưa xác định đầy đủ khối lượng, thời điểm sử dụng, nguồn cung, cự ly vận chuyển và phương án dự phòng ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực tế cung ứng để đáp ứng tiến độ thi công các công trình; tham mưu UBND tỉnh giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi để chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến. Ảnh: CX

Quá trình đưa mỏ vào khai thác phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan (đấu giá, thăm dò, phê duyệt trữ lượng, đầu tư, đất đai, môi trường và cấp phép); một số hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; một số doanh nghiệp chậm hoàn thiện do năng lực tài chính, nhân lực, hoặc chưa giải quyết xong mặt bằng….