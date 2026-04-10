Phó Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu đẩy nhanh đo đạc, số hóa dữ liệu đất đai



Được biết thời gian qua, công tác đo đạc, số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là sau 2 chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai, đã đạt được kết quả nhất định.

Cụ thể đã xây dựng đồng bộ CSDL đất đai về Bộ NN&MT hơn 900 ngàn thửa đất; hoàn thành 100% khối lượng số hóa Giấy chứng nhận cho 130.574 thửa đất theo hợp đồng đã ký.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, khối lượng công việc còn lại rất lớn, với khoản gần 2 triệu thửa đất chưa có CSDL và hơn 730 ngàn thửa cần tiếp tục làm sạch, để đồng bộ CSDL Quốc gia.

Nguyên nhân của việc chậm trễ nêu trên, theo chính quyền Quảng Ngãi chủ yếu là do sự thiếu quan tâm, quyết tâm của một số cơ quan, địa phương trong thời gian dài; nguồn kinh phí chưa được bố trí kịp thời, hợp lý…

Toàn tỉnh còn 65 xã, phường chưa hoàn thành đo đạc mới, chỉnh lý, lập hồ sơ địa chính và số hóa dữ liệu đất đai; thời gian triển khai thực hiện phần việc còn lại, nhất là vào nửa cuối năm 2026 sẽ gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng thời tiết, dẫn đến khó khăn cho triển khai đo đạc, thu thập dữ liệu..

Được biết, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo rốt ráo nhằm đẩy nhanh công tác số hoá dữ liệu đất đai. Cụ thể Sở NN&MT phải có báo cáo đánh giá cụ thể kết quả, khối lượng công tác đo đạc lập CSDL đất đai trong giai đoạn trước năm 2025, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc; khối lượng còn phải thực hiện ở giai đoạn này và kiến nghị giải pháp.

Đối với dự án 40 xã phía Tây, căn cứ quy định, điều kiện cụ thể và chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương chính thức về việc giao UBND cấp xã, hay giao Sở NN&MT làm chủ đầu tư đảm bảo theo quy định.

Đối với dự án 25 xã phía Đông, Sở NN&MT (chủ đầu tư) giám sát chặt chẽ hợp đồng, năng lực nhà thầu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán; yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực theo đúng hợp đồng, đôn đốc, yêu cầu đơn vị rút ngắn tối đa, thời gian thực hiện…

Đối với nội dung thực hiện ở bước tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT phải thay đổi cách làm, nghiên cứu phương án lựa chọn được những đơn vị có năng lực, kinh nghiệm…không để đơn vị thiếu nhân lực, máy móc, thiết bị đảm nhận.

Liên hệ, phối hợp với Cục Quản lý đất đai tổ chức tập huấn cho UBND cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 05/4/2026.

Về phía các địa phương, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chính quyền xã, phường khẩn trương thành lập BCĐ, do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban và Tổ công tác giúp việc, với sự tham gia nòng cốt của lực lượng Công an xã để hỗ trợ thu thập hồ sơ, xác thực thông tin người dân.

Chủ động rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu trước đây cho Sở NN&MT để cập nhật triển khai các nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân trên địa bàn được biết, lồng ghép hướng dẫn người dân có thể tự cung cấp Giấy chứng nhận vào phần mềm VNeid (theo hướng dẫn của Bộ Công an) phục vụ tích hợp dữ liệu vào mã định danh thửa đất….