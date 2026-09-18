Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo "khẩn" liên quan đến đất đai, không để tồn đọng dù chỉ "0,3%, 0,4%" hồ sơ

Một số địa bàn có tỷ lệ hồ sơ đất đai đồng bộ còn thấp

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, công tác làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Khối lượng công việc còn lại chủ yếu tập trung ở các hồ sơ vướng mắc về thông tin người sử dụng đất, hồ sơ pháp lý, dữ liệu không gian và việc đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là những trường hợp cần tiếp tục được các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp rà soát, xử lý cụ thể để bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 17/9, trong tổng số 1.612.694 thửa đất thuộc phạm vi Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp thực hiện làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, đã có 1.435.613 thửa đạt Nhóm 1, chiếm 89,02%, tăng 59.931 thửa so với ngày 10/9.

Hiện còn 177.081 thửa chưa đạt Nhóm 1; trong đó, khoảng 75.005 thửa được đánh giá có khả năng hoàn thành trước ngày 30/9 nếu các đơn vị tập trung nhân lực, tổ chức xử lý theo phương thức cuốn chiếu.

Toàn tỉnh đã hoàn thành kê khai, đăng ký 576.803/578.711 thửa đất, đạt 99,67%; tổ chức xét duyệt 571.014 thửa, đạt 98,67%. Công tác cập nhật, đồng bộ dữ liệu tiếp tục được đẩy nhanh với 437.856 thửa đã hoàn thành, đạt 75,66%. Tuy nhiên, vẫn còn 133.158 thửa đã được xét duyệt nhưng chưa hoàn tất đồng bộ, đây là khối lượng trọng tâm cần tập trung xử lý trong thời gian tới.

So với thời điểm ngày 10/9, tiến độ thực hiện tại nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, nhất là ở các khâu kê khai, xét duyệt và đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Ngọc Minh.

Một số địa bàn có tỷ lệ đồng bộ còn thấp như: xã Phù Mỹ Tây đạt 28,57%, xã Tuy Phước Bắc đạt 32,17%, xã Ia Pa đạt 37,70%, xã Phù Mỹ Bắc đạt 41,99% và xã Bình Hiệp đạt 46,18%. Để bảo đảm tiến độ đề ra, các địa phương này cần tiếp tục tăng cường nhân lực, đẩy nhanh việc bàn giao hồ sơ sau xét duyệt, thực hiện đồng bộ dữ liệu theo nguyên tắc xử lý đến đâu hoàn thành đến đó, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ tồn đọng, ùn tắc giữa các khâu trong quá trình triển khai.

Một chuyển biến đáng chú ý khác là công tác đối khớp thông tin đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư. Đến ngày 17/9, toàn bộ 554.041 trường hợp cần theo dõi, đối khớp đã được bàn giao cho Công an cấp xã để phối hợp xác minh. Trong đó, 371.491 trường hợp đã có kết quả đối khớp, đạt 67,05%; còn 181.937 trường hợp chưa có kết quả, tiếp tục được phân loại theo nguyên nhân để xử lý.

Trong số các trường hợp chưa đối khớp, có 44.307 trường hợp thiếu hoặc không đủ thông tin giấy tờ tùy thân; 3.581 trường hợp không tìm thấy thông tin công dân tại địa bàn; 3.123 trường hợp không có địa chỉ và 110.451 trường hợp đang tiếp tục xác minh nhưng chưa chốt được nguyên nhân cụ thể.

Qua rà soát, trọng tâm trong tuần tới được xác định là tiếp tục giải quyết phần việc còn tồn theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên 133.158 thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ; đồng thời đẩy nhanh xử lý 177.081 thửa chưa đạt Nhóm 1 và các trường hợp đối khớp dân cư còn vướng. Các địa phương có tỷ lệ đồng bộ thấp tiếp tục được tập trung hỗ trợ, đôn đốc; kết quả xử lý phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm hồ sơ hoàn thành ở công đoạn nào được chuyển ngay sang công đoạn tiếp theo.

Phải hoàn thành đầy đủ 100%, không để tồn đọng dù chỉ 0,3% hay 0,4%

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, tiến độ triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến, song thời gian thực hiện còn lại rất gấp, trong khi khối lượng công việc cần xử lý vẫn còn nhiều. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Đối với khối lượng 177.081 thửa đất chưa đạt Nhóm 1 thuộc phạm vi Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp xử lý, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể.

Trong đó, khoảng 75.000 thửa được xác định có khả năng hoàn thành trong tháng 9 phải xây dựng tiến độ chi tiết theo từng ngày, xác định rõ mỗi ngày xử lý bao nhiêu thửa, giao cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả hằng ngày. Mục tiêu là xử lý dứt điểm khối lượng này trong tháng 9, không để công việc dồn vào những ngày cuối kỳ.

Đối với nhóm hồ sơ khó, nhất là những trường hợp chưa có đầy đủ dữ liệu, cần xác minh, bổ sung hồ sơ hoặc chưa có dữ liệu không gian, chưa xác định được vị trí, ranh giới thửa đất, ông Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục bóc tách cụ thể từng nhóm để có phương án xử lý phù hợp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương.

Những trường hợp cần đo đạc phải khẩn trương xác định phạm vi, đưa vào kế hoạch đo bằng công nghệ UAV, hoàn thiện các thủ tục liên quan để tổ chức thực hiện; đồng thời phân loại, đưa các trường hợp này ra khỏi nhóm có thể xử lý bằng phương pháp làm sạch dữ liệu thông thường để có báo cáo riêng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Văn phòng Đăng ký đất đai phải trực tiếp phân công, giao chỉ tiêu cụ thể và tổ chức xử lý theo ngày, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Đối với UBND cấp xã, ông Thanh lưu ý, các địa phương cơ bản đã hoàn thành các khâu kê khai, đăng ký và xét duyệt. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành đầy đủ 100%, không để tồn đọng dù chỉ 0,3% hay 0,4%. Các xã, phường còn hồ sơ chưa hoàn thành phải tập trung xử lý dứt điểm, bảo đảm dữ liệu đầu vào đầy đủ trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.

Về công tác đối khớp thông tin đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh sang phương thức xử lý theo từng nhóm nguyên nhân, từng trường hợp cụ thể, thay vì thực hiện chung chung.

Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ theo từng nhóm vướng mắc, từng xã, phường để phối hợp với lực lượng Công an tổ chức xác minh, xử lý.

Các nhóm hồ sơ cần được phân định rõ gồm: trường hợp người sử dụng đất đã chết; hồ sơ thiếu hoặc chưa có thông tin giấy tờ tùy thân; trường hợp không xác định được địa chỉ; không tìm thấy thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư... Việc phân loại phải gắn với từng địa bàn, xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm, bảo đảm kết quả xác minh được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Ông Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình triển khai. Trong giai đoạn nước rút, các đơn vị cần tập trung cao độ, bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các xã, phường và cơ quan liên quan, quyết tâm hoàn thành công tác làm sạch, chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.