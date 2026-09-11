Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo "khẩn", yêu cầu địa phương chậm làm sạch dữ liệu đất đai phải giải trình

967.323 thửa đất ở Gia Lai chưa có cơ sở dữ liệu

Ngày 11/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.



Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3,19 triệu thửa đất; trong đó, 1.375.682 thửa đã đạt yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 43,04%. Có 853.002 thửa đang tiếp tục được xử lý và 967.323 thửa chưa có cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Ngọc Minh.

Đối với 1.612.694 thửa do Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp rà soát, làm sạch, đến nay đã hoàn thành 1.375.682 thửa, đạt 85,31%, tăng 73.681 thửa so với ngày 26/8. Số còn lại 237.012 thửa chủ yếu là những trường hợp khó, liên quan đến thông tin nhân khẩu chưa đầy đủ hoặc chưa khớp, thiếu hồ sơ, vướng dữ liệu không gian và một số vấn đề kỹ thuật, pháp lý.

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND, các địa phương đã hoàn thành đăng ký, kê khai 609.212/615.990 thửa, đạt 98,90%; phê duyệt 598.688 thửa, đạt 97,19%. Tuy nhiên, số dữ liệu được cập nhật, đồng bộ lên hệ thống mới đạt 257.215 thửa, tương đương 41,76%; còn 358.775 thửa chưa đồng bộ, trong đó phần lớn đã được địa phương phê duyệt nhưng chưa hoàn tất chuyển đổi để đồng bộ dữ liệu.

Công tác đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được đẩy mạnh. Đến nay, đã rà soát, xử lý 375.468 trường hợp; trong đó 281.707 trường hợp khớp đầy đủ, còn 70.935 trường hợp chưa xác minh.



Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung bàn giải pháp xử lý khối lượng dữ liệu còn tồn, nhất là các trường hợp khó xác minh về nhân thân, thiếu hồ sơ và dữ liệu bản đồ.

Trước mắt, các đơn vị, địa phương được yêu cầu tập trung hoàn thành những hồ sơ đủ điều kiện xử lý, đồng thời phân loại cụ thể các trường hợp còn vướng để có hướng giải quyết phù hợp; tăng cường phối hợp giữa chính quyền cấp xã, lực lượng công an và cơ quan đăng ký đất đai trong xác minh thông tin người sử dụng đất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương. Ảnh: Ngọc Minh.

Xác định rõ người chịu trách nhiệm chính đối với từng phần việc

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thực hiện thấp phải nghiêm túc giải trình, báo cáo cụ thể về khối lượng công việc đã thực hiện, những nội dung còn tồn đọng, nguyên nhân và trách nhiệm xử lý.

Ông Thanh đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.

Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, phải xây dựng kế hoạch và phân công công việc cụ thể, trong đó bóc tách đầy đủ những thông tin, hồ sơ còn thiếu theo từng địa phương để có phương án xử lý.

“Các nội dung liên quan đến thiếu thông tin, đo đạc hồ sơ, chỉnh lý dữ liệu phải được rà soát, phân loại chi tiết đến từng địa phương, thôn, khu phố; đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm chính đối với từng phần việc”, ông Thanh nói.

Cuộc họp được tổ chức hằng tuần nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp đẩy nhanh các nhiệm vụ số hóa, làm sạch, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu đất đai. Ảnh: Ngọc Minh.

Liên quan đến việc đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Công an tỉnh ưu tiên triển khai, khẩn trương phối hợp với các địa phương và cơ quan đăng ký đất đai để đẩy nhanh việc xác minh, làm rõ những trường hợp thông tin chưa khớp hoặc chưa đầy đủ.

Đối với các xã, phường, cần tập trung hoàn thành dữ liệu đất đai thuộc nhóm 1 và nhóm 2 ngay trong tuần tới, qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm khả năng đồng bộ lên hệ thống.

Theo ông Thanh, UBND các xã, phường rà soát từng trường hợp dữ liệu còn khó, chủ động nhận diện nguyên nhân và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, phấn đấu giải quyết nhanh, dứt điểm các trường hợp tồn đọng.

"Đối với nhiệm vụ đo bay bằng thiết bị UAV, khẩn trương hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật để làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ đo đạc, hoàn thiện dữ liệu không gian đất đai trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai lưu ý.

