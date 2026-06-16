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Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi - Đại tá Nguyễn Thành Long: Báo chí là cầu nối hiệu quả giữa Công an với Nhân dân

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Công Xuân
16/06/2026 17:48 GMT +7
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận thời gian qua, phóng viên báo Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng để cùng lực lượng công an giữ vững và ổn định ANTT, ATXH trên địa bàn tỉnh.

Chiều 16/6, nhân kỉ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), lãnh đạo Công an Quảng Ngãi đã có buổi gặp gỡ với phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thành Long và Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: CX

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh, Đảng ủy và Giám đốc Công an Quảng Ngãi luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền không chỉ là công cụ phản ánh thông tin, mà còn là lực lượng quan trọng trên mặt trận văn hoá - tư tưởng, cầu nối hiệu quả giữa lực lượng Công an - Nhân dân; giúp người dân hiểu, tin tưởng, ủng hộ và tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp mặt báo chí nhân ngày 21/6

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long thời gian qua, các cơ quan báo chí địa phương, cùng đại diện báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi, đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh tích cực tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh, chính trị, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND với nhiều tin, bài, phóng sự chương trình có nội dung, hình thức phong phú và đa dạng.

Đặc biệt trong bối cảnh triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, các cơ quan và đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn Quảng Ngãi, đã tích cực và thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng trong ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cổ niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Về phía Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị cũng đã chỉ đạo cho các phòng, ban…trực thuộc, chủ động và tích cực phối hợp với báo chí trên địa bàn đầy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu được giao và đề ra.

Đại tá Nguyễn Thành Long và Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: ĐX

Đại tá Nguyễn Thành Long nhìn nhận, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bản Quảng Ngãi ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; thiết lập được cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, thường xuyên và kịp thời, nhất là trong xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến ANTT.

Thông qua phản ánh của báo chí, hình ảnh chiến sĩ Công an Quảng Ngãi vì nhân dân phục vụ, ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong lòng người dân tỉnh nhà nói riêng và trong cả nước nói chung…

Lực lượng Công an Quảng Ngãi tham gia bảo vệ 1 sự kiện tại tỉnh nhà. Ảnh: CAQN

Với kết quả và những gì đã, đang làm, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn trong thời gian đến, các cơ quan báo chí và đại diện báo chí Trung ương tiếp tục phát huy, để cùng với lực lượng Công an trên địa bàn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững và ổn định tình hình ANTT và ATXH trên địa bàn Quảng Ngãi.

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