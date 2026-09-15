Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để chuyển đổi số làm kiểu "hình thức", "đối phó"

Chuyển đổi số phải thực chất, không làm hình thức

Sáng 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo Phó Thủ tướng, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng và cập nhật kiến trúc số của mình, định hướng đầu tư, kết nối, chia sẻ, sử dụng chung các nền tảng số, hướng tới một không gian số thống nhất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Thực tế thời gian qua, các cơ quan đã đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin. Một số cơ sở dữ liệu quan trọng như dân cư, doanh nghiệp, đất đai, thuế, hải quan đã được hình thành và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển từ đầu tư riêng lẻ sang một kiến trúc số thống nhất, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư manh mún, trùng lặp.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số tập trung vào 4 nội dung: thiết lập kiến trúc chung cấp quốc gia; ưu tiên sử dụng chung, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ; đổi mới cách thiết kế hệ thống số; xây dựng hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng bộ chỉ số đo lường, cho phép đánh giá theo thời gian thực. Dữ liệu được tự động thu thập từ các hệ thống hiện có nhằm giảm việc nhập lại số liệu và báo cáo thủ công.

Trong khi đó, Bộ Công an tập trung hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu và an ninh mạng; phát triển các nền tảng dùng chung như điện toán đám mây, trung tâm tính toán hiệu năng cao và hệ thống phòng vệ mạng quốc gia.

“3 không” trong triển khai kiến trúc số

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai.

Tinh thần này được cụ thể hóa bằng yêu cầu “3 không”: không khoán trắng cho đơn vị công nghệ thông tin; không làm theo hình thức; không để dồn việc đến sát thời hạn.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Thế Tuấn phát biểu tại Hội nghị - (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Phó Thủ tướng, Khung kiến trúc phải trở thành công cụ quản trị chuyển đổi số. Hiệu quả không nằm ở số lượng hệ thống được đầu tư, mà phải được đo bằng khả năng kết nối, chia sẻ, sử dụng chung, giảm đầu tư trùng lặp, tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Quyết định 1425/QĐ-TTg, các cơ quan, tổ chức phải hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, ban hành Khung kiến trúc số chậm nhất ngày 29/1/2027.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, phân công một đầu mối quản trị kiến trúc và huy động các đơn vị nghiệp vụ, dữ liệu, an ninh mạng, vận hành, kế hoạch - tài chính, đầu tư, pháp chế cùng tham gia.

Với các tỉnh, thành phố, yêu cầu tương tự cũng phải hoàn thành trước thời hạn trên. Những địa phương hình thành sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính phải ưu tiên tích hợp, kế thừa hệ thống hiện có, đồng bộ dữ liệu, tài khoản, kết nối, hạ tầng và phương án chuyển tiếp, không để hoạt động, dịch vụ bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện ngay nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một quốc gia số an toàn, đồng bộ và bền vững, trong đó dữ liệu có thể kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả thay vì tiếp tục tồn tại những hệ thống số rời rạc.