Phó Thủ tướng: Không thể quản lý mỹ phẩm theo tư duy “không quản được thì cấm”

Ngày 11/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định quản lý mỹ phẩm.

Không quản lý theo tư duy “không quản được thì cấm”

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết đã rà soát quá trình thực thi pháp luật về mỹ phẩm, xây dựng chính sách và tham vấn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cùng các đối tượng chịu tác động.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Chinhphu.vn)

Các vấn đề còn nhiều cách tiếp cận tập trung vào thẩm quyền quản lý chất lượng chuyên ngành; cơ chế phân nhóm rủi ro mỹ phẩm tự động, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; phạm vi áp dụng Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN (ACD) và sự tương thích với pháp luật trong nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hành lang pháp lý vừa kiểm soát hiệu quả thị trường, vừa tạo động lực phát triển, không thể áp dụng tư duy “không quản được thì cấm”.

Theo Phó Thủ tướng, phân cấp, phân quyền phải đi cùng dữ liệu quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Chính sách cần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng nhưng vẫn đủ công cụ kiểm soát thị trường.

Mỹ phẩm là lĩnh vực có quy mô lớn, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, song cũng tiềm ẩn hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Do đó, an toàn và sức khỏe người dân phải là nguyên tắc cao nhất, đồng thời các quy định phải phù hợp điều kiện trong nước và đáp ứng các cam kết quốc tế, khu vực.

Đối với những quy định đã được ASEAN thống nhất, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ. Với các nội dung khu vực chưa có quy định chung, chính sách trong nước cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, năng lực quản lý và công cụ thực thi hiện có.

Không để quy định mới gây “sốc” cho thị trường

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tránh đặt ra những tiêu chuẩn vượt quá khả năng triển khai thực tế. Quy định đủ điều kiện thực hiện phải được áp dụng ngay; nội dung chưa chín muồi cần tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Về phương thức quản lý, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu lộ trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, song không buông lỏng kiểm soát đầu vào.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tiền kiểm phải có trọng tâm, hậu kiểm phải là khâu then chốt, qua đó vừa giảm gánh nặng thủ tục, vừa tăng khả năng phát hiện và xử lý vi phạm trên thị trường.

Đối với phân loại rủi ro mỹ phẩm, Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng bộ tiêu chí phân loại thay vì quy định một danh mục quá chi tiết trong Nghị định. Cách tiếp cận này giúp hệ thống quản lý linh hoạt hơn, đồng thời hạn chế phát sinh thủ tục trong quá trình thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý việc xây dựng Nghị định đã kéo dài từ năm 2024, trong khi các nội dung còn có ý kiến khác nhau hiện không nhiều. Các bộ, ngành cần tập trung xử lý dứt điểm, hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến thành viên Chính phủ, không để quá trình xây dựng tiếp tục kéo dài.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ. Bộ Tư pháp rà soát kỹ thuật lập pháp, thể thức văn bản và thẩm quyền ban hành; Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp hoàn thiện các nội dung liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đặc biệt, các điều khoản chuyển tiếp phải bảo đảm tính khả thi, tránh thay đổi đột ngột làm xáo trộn thị trường hoặc gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với những quy định chưa đủ điều kiện triển khai, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thay vì áp dụng máy móc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ động thông tin về các điểm mới của dự thảo, giúp doanh nghiệp, người dân và thị trường nắm rõ định hướng chính sách.

Theo lãnh đạo Chính phủ, mục tiêu cuối cùng là một thị trường mỹ phẩm được kiểm soát chặt về an toàn nhưng vận hành thông thoáng về thủ tục — quản lý để thị trường phát triển, chứ không quản lý bằng cách dựng thêm rào cản.