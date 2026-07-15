Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thúc tiến độ 2 dự án trường học tại vùng biên giới ở Huế

Ngày 15/7, đoàn công tác của Chính phủ do ông Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ 2 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới A Lưới, TP.Huế.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ 2 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang triển khai xây dựng tại vùng biên giới ở TP.Huế. Ảnh: Ngọc Minh.

Về phía TP.Huế có ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND thành phố, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, chủ đầu tư cho biết các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới A Lưới đang được tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương. Trong đó, giá trị khối lượng thực hiện của dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 3 đạt khoảng 82%, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 4 đạt khoảng 72%.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của TP.Huế, chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong triển khai dự án. Theo ông Lê Tiến Châu, Huế là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu TP.Huế tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới A Lưới. Ảnh: Ngọc Minh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu TP.Huế tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để hoàn thiện công trình nhưng phải đặt yêu cầu chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư lên hàng đầu.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương sớm xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức tập huấn công tác quản lý, vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để các trường phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, các công trình trường học tại khu vực biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP.Huế.