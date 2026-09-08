Phố Wall chấn động: Goldman Sachs tuyên bố sóng tăng của vàng vẫn chưa hề dừng lại dù thị trường đang hụt hơi

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Đợt suy yếu gần đây được xem là một "khoảng lặng kéo dài" thay vì dấu hiệu chấm dứt xu hướng tăng lớn hơn. Áp lực đối với vàng xuất hiện khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ đồng thời leo thang. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến đã đẩy kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9 lên cao hơn.

Bức tranh vĩ mô hiện tại đang chịu sự chi phối từ hai yếu tố phức tạp. Một là sự bất định đối với chính sách của Fed dưới quyền tân Chủ tịch Kevin Warsh trong việc định hình lạm phát và lãi suất.

Hai là cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cùng những hệ lụy trực tiếp lên thị trường năng lượng toàn cầu. Dù vậy, giới chuyên gia tin rằng vàng hoàn toàn có khả năng tái thiết lập các kỷ lục mới một khi những rủi ro này được tháo gỡ.

Goldman Sachs duy trì lập trường lạc quan mạnh mẽ với nhận định mốc 4.000 USD là vùng nền giá khá vững chắc. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên xây dựng vị thế một cách từ từ thay vì mạo hiểm tìm kiếm chính xác đáy thị trường. Khoảng thời gian biến động dữ liệu cận kề kỳ họp FOMC sắp tới được xem là cơ hội thích hợp để rải vốn mua vào.

Động lực cốt lõi củng cố niềm tin của Goldman Sachs bắt nguồn từ sự bùng nổ chưa từng có trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ.

Trước xung đột, các ngân hàng trung ương chỉ gom khoảng 400 đến 500 tấn vàng mỗi năm trên tổng sản lượng khai thác toàn cầu đạt xấp xỉ 3.500 tấn.

Hiện tại, lượng mua từ khu vực chính thức đã vọt lên mức 1.000 đến 1.100 tấn hàng năm. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận các ngân hàng trung ương đã mua 863 tấn vào năm 2025 (vượt xa mức trung bình 473 tấn giai đoạn 2010–2021) và tiếp tục đạt nhu cầu ròng 345 tấn trong nửa đầu năm 2026.

Việc khối lượng lớn sản lượng vàng bị các ngân hàng trung ương "hút sạch" khiến phần dành cho trang sức, quỹ ETF và đầu tư vật chất thu hẹp lại đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường không cần quá nhiều dòng vốn đầu tư mới để đẩy giá vọt lên cao hơn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận những nốt trầm khi nhu cầu tại châu Á tạm thời suy yếu do chi phí năng lượng và áp lực tỷ giá buộc các quốc gia như Ấn Độ phải đặt ưu tiên cho an ninh năng lượng. Sắp tới, các dữ liệu lạm phát và quyết định từ cuộc họp tháng Chín của Fed sẽ là lăng kính quan trọng định hình đường đi nước bước của kim loại quý.