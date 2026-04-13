Phú Thọ lần đầu đưa mía cấp đông vào thị trường Hàn Quốc

Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh ghi dấu bước tiến mới trong xuất khẩu nông sản khi lô mía cấp đông đầu tiên của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân (phường Hòa Bình) vừa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

“Việc đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài không chỉ mở rộng đầu ra ổn định cho cây mía mà còn khẳng định hướng đi đúng trong chế biến sâu, gia tăng giá trị nông sản địa phương”, ông Linh nhấn mạnh.

Kiểm tra sản phẩm mía cấp đông sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: NN

Lô hàng có khối lượng 24 tấn, được thu mua từ vùng nguyên liệu mía tại xã Đại Đồng và phường Thống Nhất. Sau khi sơ chế, đóng gói tại nhà xưởng của doanh nghiệp, sản phẩm được vận chuyển về kho trung chuyển tại Hà Nội trước khi xuất khẩu. Đây là đơn hàng mở đầu trong kế hoạch hợp tác đã được ký kết giữa Công ty Tiến Ngân và đối tác Tomas (Hàn Quốc).

Theo bà Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhưng yêu cầu rất khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Để đáp ứng, doanh nghiệp đã thử nghiệm lô hàng, cải tiến quy trình sản xuất, hoàn thiện kiểm dịch thực vật và đạt chứng nhận HACCP.

“Chinh phục thị trường này là bước đệm để mở rộng sang Nhật Bản, Đài Loan và châu Âu; lô hàng đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh của nông sản Phú Thọ trên thị trường quốc tế”, bà Nhâm cho biết thêm.



Trong những năm qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ luôn đóng vai trò “đầu mối kỹ thuật”, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu.

Chuyến hàng mía cấp đông đầu tiên có khối lượng 24 tấn. Ảnh: N.N

So với xuất khẩu mía tươi truyền thống, mía cấp đông có nhiều ưu thế vượt trội. Sản phẩm sau khi thu hoạch được sơ chế, làm sạch, cạo vỏ, cắt khúc, loại bỏ mắt mía và đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế. Quy trình này giúp giữ nguyên độ tươi, vị ngọt tự nhiên và kéo dài thời gian bảo quản, đáp ứng yêu cầu vận chuyển xa và tiêu thụ quanh năm.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình từ lựa chọn vùng trồng đến sơ chế, đóng gói đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu.

“Yêu cầu kỹ thuật đối với mía cấp đông rất khắt khe, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình xử lý. Việc tuân thủ nghiêm ngặt giúp nâng cao uy tín sản phẩm, tạo niềm tin cho đối tác quốc tế”, bà Ngân nhấn mạnh.

Dây chuyền đóng gói sản phẩm mía tại công ty Tiến Ngân. Ảnh: NN

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Công ty Tiến Ngân dự kiến xuất khẩu khoảng 100 tấn mía cấp đông sang thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ mở rộng liên kết vùng nguyên liệu sang các địa phương như Tân Lạc, Cao Phong, Mường Bi, Mường Thàng… nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và lâu dài.

Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Người trồng mía có đầu ra ổn định, giá cả hợp lý, từ đó yên tâm đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng.

Mục tiêu xuất khẩu 100 tấn mía cấp đông trong năm 2026

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh, việc đẩy mạnh chế biến sâu là hướng đi tất yếu. Mía cấp đông không chỉ giúp giải bài toán “được mùa mất giá” mà còn nâng cao giá trị gia tăng so với bán nguyên liệu thô.

Sự kiện xuất khẩu lô mía cấp đông đầu tiên trong năm 2026 được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với ngành nông nghiệp Phú Thọ. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc tái cơ cấu sản xuất gắn với thị trường, đồng thời mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của cây mía.

Về lâu dài, nếu được đầu tư đồng bộ về vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và hệ thống logistics, mía cấp đông hoàn toàn có thể trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Không chỉ dừng lại ở thị trường Hàn Quốc, sản phẩm này còn nhiều dư địa để mở rộng sang các thị trường quốc tế khác.

Trong bức tranh chung của nông nghiệp hiện đại, câu chuyện từ lô mía cấp đông đầu tiên cho thấy một hướng đi rõ nét: chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, từ “bán cái mình có” sang “bán cái thị trường cần”. Đây chính là chìa khóa để nông sản địa phương vươn xa, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.