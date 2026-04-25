Phường Bàn Thạch (Đà Nẵng): Vừa bứt phá kinh tế, vừa ấm áp nghĩa tình an sinh

Điểm sáng nổi bật trong quý đầu năm là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ khó khăn. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã tiếp nhận 286 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ 36 trường hợp khó khăn với số tiền 31 triệu đồng.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công hơn 6,63 tỷ đồng và trợ cấp xã hội hơn 2,93 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phường đã hoàn thành việc trao trợ cấp Tết cho 1.712 đối tượng, đảm bảo mọi nhà đều có Tết ấm no.

Đảng ủy phường Bàn Thạch đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác Quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội và cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân.

Về tình hình kinh tế, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn diễn ra bình thường, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương duy trì sản xuất ổn định với 345/365 ha lúa chủ động, 142/145 ha lúa nước trời và hàng chục héc-ta cây trồng cạn như lạc, rau đậu, khoai lang.

Đáng chú ý, công tác thu ngân sách đạt kết quả rất khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 451,998 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm. Thu ngân sách phường đạt 90,64 tỷ đồng (tương đương 34,6% dự toán). Tổng chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ ở mức 57,387 tỷ đồng.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng được tăng cường với 102 hồ sơ đất đai được giải quyết và 17 giấy phép xây dựng được cấp mới. Để phục vụ các dự án trọng điểm, phường đã triển khai kiểm kê, niêm yết hàng trăm thửa đất, đồng thời phê duyệt 3 phương án bồi thường với tổng kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, phường tiếp nhận 1.262 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức rất cao là 99,29%.

Ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch nhận định, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiện rất ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và chính quyền. Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, tiến độ một số công trình hạ tầng và dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; hiệu quả chuyển đổi số chưa đồng đều. Ngoài ra, tình trạng trộm cắp vặt, an toàn thực phẩm và dịch bệnh trong chăn nuôi vẫn là những yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Trong thời gian tới, đảng ủy và chính quyền phường Bàn Thạch cam kết sẽ tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các tồn đọng, không để phát sinh “điểm nóng”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.