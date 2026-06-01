Phường Quảng Phú (TP. Đà Nẵng) chính thức thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quảng Phú đã công bố các quyết định của UBND phường Quảng Phú về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND phường, đồng thời điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quảng Phú trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND phường, đồng thời điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: PQP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quảng Phú là đơn vị sự nghiệp công lập do Chủ tịch UBND phường quyết định thành lập và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của UBND phường. Ban có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn về pháp luật xây dựng cơ bản.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quảng Phú. Ông Trương Công Thành - Chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban.

Bà Huỳnh Thị Ái Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: PQP

Cũng tại buổi lễ, UBND phường Quảng Phú đã công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và cấp thành phố nhằm tôn vinh những cống hiến của tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho bà Huỳnh Thị Ái Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị xuất sắc của phường Quảng Phú. Ảnh: PQP

Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng cho Văn phòng Đảng ủy phường Quảng Phú nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc phường.

Và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng cho Văn phòng HĐND và UBND phường Quảng Phú vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025.