Phường Tam Kỳ thí điểm giải pháp chiếu sáng Hybrid: Bước đi đột phá hướng tới đô thị thông minh, xanh

Từ giải thưởng khoa học đến khát vọng ứng dụng thực tế

Ông Phạm Phú Hiển - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Phú Hiển Lighting cho biết, hiện nay hệ thống chiếu sáng công cộng đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng điện năng tiêu thụ, tạo áp lực không nhỏ lên nguồn ngân sách các địa phương.

Chiều ngày 30/7, UBND phường Tam Kỳ tổ chức buổi họp triển khai thí điểm giải pháp chiếu sáng Hybrid trên địa bàn. Ảnh: T.H

Để khắc phục triệt để điểm yếu này, Công ty TNHH TM và DV Phú Hiển Lighting đã nghiên cứu thành công giải pháp Hybrid vận hành theo nguyên lý thông minh. Hệ thống tự động ưu tiên khai thác tối đa nguồn năng lượng mặt trời để chiếu sáng. Khi năng lượng lưu trữ cạn kiệt do thời tiết xấu, hệ thống lập tức chuyển sang sử dụng điện lưới để duy trì ánh sáng liên tục. Ngay khi trời có nắng trở lại, hệ thống sẽ tự động ngắt điện lưới và quay về sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Phạm Phú Hiển - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Phú Hiển Lighting báo cáo đề xuất triển khai thí điểm giải pháp Hybrid với lãnh đạo phường Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Sự linh hoạt này vừa đảm bảo an ninh, an toàn giao thông thông suốt 24/7, vừa tận dụng triệt để nguồn năng lượng xanh. Đặc biệt, giải pháp Hybrid cho phép tận dụng 100% hạ tầng cũ bao gồm hệ thống cột thép, cần đèn, móng và đường dây dẫn điện lưới hiện hữu, giúp tiết kiệm từ 50% đến 60% chi phí đầu tư ban đầu.

Ông Phạm Phú Hiển thí điểm trực tiếp bóng điện theo giải pháp Hybrid cho lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị Tam Kỳ xem. Ảnh: T.H

“Giải pháp chiếu sáng Hybrid do Phú Hiển Lighting nghiên cứu đã xuất sắc đạt Giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2025. Đây chính là bệ phóng và cơ sở khoa học quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ứng dụng trực tiếp vào đời sống...”, ông Phạm Phú Hiển chia sẻ.

Cơ chế thí điểm “bảo hiểm” rủi ro cho ngân sách

Nhằm kiểm chứng hiệu quả trước khi nhân rộng, Phú Hiển Lighting kiến nghị UBND phường Tam Kỳ tạo điều kiện triển khai thí điểm tại Khu công viên hồ điều hòa Nguyễn Du. Quy mô thử nghiệm ban đầu bao gồm 5 trụ đèn (10 bóng) vận hành theo giải pháp chiếu sáng Hybrid; 2 trụ đèn trang trí chiếu sáng bằng 100% điện năng lượng mặt trời. Các đảo sinh thái năng lượng mặt trời bố trí ngay trên mặt nước nhằm tạo cảnh quan độc đáo cả ngày lẫn đêm.

Mô phỏng giải pháp chiếu sáng Hybrid của Phú Hiển Lighting sẽ thí điểm tại hồ điều hòa Nguyễn Du, phường Tam Kỳ

Đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất một cơ chế thực hiện tiến bộ, giúp địa phương hoàn toàn không chịu rủi ro về mặt tài chính. Phú Hiển Lighting sẽ tự đầu tư và chịu trách nhiệm 100% chi phí thiết bị, lắp đặt, vận hành cũng như bảo trì trong suốt giai đoạn thử nghiệm kéo dài đến ngày 31/12/2026.

Mô phỏng đảo sinh thái năng lượng mặt trời tại hồ điều hòa Nguyễn Du của Phú Hiển Lighting

Về kinh tế, tiết kiệm chi phí điện năng có thể đạt trên 90% trong điều kiện vận hành phù hợp; tối ưu hóa chi phí đầu tư nhờ tận dụng hạ tầng có sẵn. Đảm bảo tuyến phố luôn rực sáng, nâng cao mỹ quan đô thị, tăng cường an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đối với môi trường sẽ giảm tải cho lưới điện quốc gia, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, phát triển xanh.

Chính quyền đồng hành, hướng tới nhân rộng mô hình

Đánh giá cao nội dung đề xuất, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết, địa phương thống nhất chủ trương triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống tại công viên hồ điều hòa Nguyễn Du với mốc thời gian thực hiện giai đoạn đầu đến ngày 31/12.

Phường Tam Kỳ thống nhất chủ trương triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống tại công viên hồ điều hòa Nguyễn Du với mốc thời gian thực hiện giai đoạn đầu đến ngày 31/12. Ảnh: T.H

Để dự án diễn ra đúng lộ trình và an toàn, UBND phường yêu cầu Phú Hiển Lighting khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tiến hành khảo sát kỹ vị trí, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công. Doanh nghiệp cũng cần cam kết theo dõi chặt chẽ, phối hợp xử lý kịp thời các sự cố phát sinh nếu có.

Giải pháp chiếu sáng Hybrid do Phú Hiển Lighting nghiên cứu đã xuất sắc đạt Giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2025. Ảnh: T.H

“Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, các đơn vị cần tiến hành đánh giá tổng quan hai chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở thực tế quan trọng để nhân rộng mô hình trên địa bàn phường và tạo tiền đề cho công ty báo cáo, trình lên UBND thành phố.

Riêng đối với các đảo sinh thái năng lượng mặt trời, tôi đề nghị công ty nghiên cứu nâng quy mô lớn hơn, tăng cường năng lượng mạnh hơn nhằm mục tiêu trung hòa oxy trong nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm và tạo điểm nhấn mỹ quan rực rỡ cho hồ điều hòa về đêm”, ông Bùi Tấn Công nhấn mạnh.

Việc triển khai thí điểm tại phường Tam Kỳ hứa hẹn tạo nên một điểm sáng về đổi mới sáng tạo, mở đường cho những công nghệ thuần Việt phục vụ đắc lực cho đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đô thị.