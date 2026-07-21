Doanh nghiệp

PNJ khẳng định Cashion không phải là đối tác, công ty con

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Thế Anh
21/07/2026 13:52 GMT +7
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có thông cáo về việc PNJ thực hiện khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng (NBV) với tỷ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ.

Theo thông của PNJ, khoản đầu tư này nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của Công ty, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cầm cố tài sản của một bộ phận khách hàng.

Trong thời gian hợp tác, PNJ cho NBV thuê mặt bằng, có thu phí để triển khai dịch vụ tại một số cửa hàng của PNJ; PNJ cũng cung cấp khoản vay phục vụ hoạt động của NBV theo các điều khoản thương mại và mức lãi suất phù hợp với quy định của Công ty.

PNJ thực hiện khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng (NBV) với tỷ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ. Ảnh: PNJ

Thông của PNJ cho biết, ngày 12/02/2025, NBV thành lập Cashion, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng.

Việc mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp như mục tiêu hợp tác ban đầu.

Nhằm tránh những hiểu nhầm trên thị trường, tháng 01/2026, PNJ đã phát đi thông báo chính thức về quyền sở hữu thương hiệu và làm rõ mối quan hệ với các đơn vị liên quan.

PNJ khẳng định, Cashion không phải là đối tác, công ty con, công ty liên kết hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của PNJ. Việc công bố thông tin nhằm giúp khách hàng nhận diện chính xác các chủ thể kinh doanh, hạn chế những nhầm lẫn có thể phát sinh trong quá trình giao dịch và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

PNJ đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo các nguyên tắc: Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm thực hiện (dự kiến 3,98 tỷ đồng); Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;

Đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động hợp tác giữa PNJ và Người Bạn Vàng tại hệ thống cửa hàng PNJ đã chấm dứt. PNJ không có bất kỳ hoạt động hợp tác kinh doanh, quản lý hay điều hành nào với Cashion. Cashion là một doanh nghiệp hoạt động độc lập trên thị trường và kinh doanh trong cùng lĩnh vực với PNJ.

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